川習未談台灣 中官媒解讀無聲勝有聲2／川習會落幕！ 貝森特：美中最快下週簽署貿易協議

美國總統川普與中國國家主席習近平時隔六年在南韓釜山重聚。（AP）

美國總統川普與中國國家主席習近平昨（30日）在南韓釜山舉行長達1小時40分鐘的領袖會談，美國財政部長貝森特透露，雙方最快有望下週將簽署貿易協議，美中緊張局勢看似趨緩。不過，外媒分析認為，「川習會」表面和平底下卻暗藏洶湧，根本問題依舊未解。

美中元首川習會正式落幕，彼此緊張的貿易戰出現降溫趨勢。美國財政部長貝森特：「吉隆坡會談的貿易協議前一晚（10/29）最終敲定，所以我預計我們最快下週就能簽署」。

美中貿易協議最快下週就能簽署，就連美國總統川普最在意的問題也都出現正面進展。貝森特：「中國已同意在本季購買1200萬噸的大豆，也就是從現在一直到明年1月」。中國承諾恢復大規模採購美國大豆，未來3年每年還會再進口2500萬噸，更同意了TikTok轉讓協議，輝達的晶片更是美中談判重中之重。

美國總統川普：「我們確實有討論到晶片，他們將與輝達等廠商接洽，商討採用晶片事宜」。這場川習會是川普今年重返白宮後，首度出訪亞洲的重頭戲，美中長期緊張局勢看似迎來好轉契機。加州大學聖地牙哥分校經濟學家卡洛琳·佛羅恩德：「所以兩國就目前對各自經濟至關重要的領域達成協議，但在那些更複雜的問題上，我們將會看到許多不確定性」。

但不少外媒都分析，彼此間結構性矛盾還是難以化解。南韓記者：「專家擔心，儘管中國暫停了對稀土的出口管制，但仍會繼續利用稀土作為籌碼向美國施壓」。稀土市場的壟斷地位還有對黃豆的巨大需求成了中國的最大籌碼，成功換取美國延後部分出口管制措施，更降低了關稅，外媒《紐約時報》形容，川普看似贏了面子，卻輸了裡子。





