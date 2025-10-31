川習未談台灣 中官媒解讀無聲勝有聲3／習近平穿增高鞋撐場面？ 站190公分川普旁竟「一樣高」

中國國家主席習近平竟幾乎平視身高190公分的美國總統川普，就被懷疑可能穿了增高鞋墊。（AFP）

美國總統川普和中國國家主席習近平時隔六年終於在釜山重聚，但網友們卻把重點放在習近平的身高，因為六年前的川習會上，兩人身高有明顯的差距，但這次在釜山的合照，卻有不少人發現，身高180公分的習近平與身高190公分的川普站在一起竟然幾乎一樣高，就被懷疑習近平可能穿了增高鞋墊。

美中元首相見歡，中國國家主席習近平頻頻露出尷尬又不失禮貌的微笑，可能是因為腳下鞋跟穿不習慣。加州大學聖地牙哥分校經濟學家卡洛琳·佛羅恩德：「中國展現跟美國同等的姿態表示，不，我們拒絕被霸凌」。

氣勢絕對不能輸，網友抓包，2019年川普和習近平在大阪見面時，川普明顯比習近平多了快三分之一顆頭，但和今年一比，身高180公分的習近平不論眉毛還是髮際線和下巴的位置都和身高190的川普幾乎相同，被懷疑偷穿增高鞋墊，而回顧以往歷史，習主席好像不是第一天忽然長高。

2015年，習主席與馬前總統在新加坡香格里拉酒店上演世紀馬習會，與身高178公分的馬英九相去不遠，但過了九年，馬英九造訪北京時，竟然得抬頭高望習主席，目測九年內增高10公分，而回顧中共歷史，習近平的增高術似乎是有前人指導。

美國之音記者：「中共已故領導人毛澤東的身高是多少，他到底是1米72，還是1米75，或是像民間傳說的那樣1米83，在他去世後40年後仍然是一個謎」。共產黨已故領導人毛澤東身高官方表定超過180公分，實際上據傳只有172，只能說獨裁國家造假早已不是新鮮事。





