川習熱線內容曝！川普隻字未提台灣 明年4月訪中也邀習近平訪美
美中雙方元首自韓國釜山會晤後，昨（24日）首次進行通話。美國總統川普聚焦俄烏戰爭、農產品等問題，並透露預計明年4月訪中，同時邀習近平訪美，對於台灣隻字未提。
川普明年4月訪中 也邀習近平訪美
川普發文中，首先表示他剛與習進平進行了非常好的通話，雙方論及烏克蘭、俄羅斯、芬太尼、黃豆及其他農產品等議題，他們替偉大的農民完成了一項重大協議，未來只會更好。
川普強調美中關係牢固，這次通話是3週前釜山成功會晤的延續，從那之後雙方在協議上都有顯著進展，如今他們可更著眼於大局。
同時，習近平邀請川普明年4月訪問北京，川普答應了，並透露他也回邀習近平明年稍晚訪問美國；川普強調雙方一致認同溝通密切溝通之重要性，也期待更多交流。
是否提台灣？ 川普未提、習強調
值得注意的是，川普文中對於台灣隻字未提，不過新華社報導中，稱習近平有像川普提到台灣，稱「闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩對抗法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」
