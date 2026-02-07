川習熱線後北京強硬表態？ 蔡正元曝：有拳頭但不敢用

川習4日晚間熱線，大陸國台辦5日表示，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係第一條不可逾越的紅線。總統賴清德回應指，台灣向來關注中美的互動，台美也有很好溝通管道。前立委蔡正元對此則表示，北京對賴清德說法反應冷靜，而北京光說不做，也反映出國際局勢的變化。

針對川習熱線，賴清德表示，這次中美領袖的對話，在美、中、台三邊關係維持四個不變。第一，中華民國、中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中國一部分的事實不變；第二，美國基於台灣關係法及六項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略及國防戰略，結盟友盟國家給予防禦分擔，維護印太和平穩定一個方向不變；第四，台美關係堅若磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

蔡正元近日在中天節目《頭條開講》中提及，賴講的確實並沒有錯，北京對賴說的話也確實沒有太強烈的反應，「北京沒有任何動作，倒過來證實賴的政策是對的」，因為北京的一個想法就是，認為自己越來越強大的時候，台灣就會自動回歸，但這是不現實的，這個架設也是有問題的。

蔡正元進一步說明，很少台灣人相信北京會統一台灣，但美國在台灣勢力很大，台灣就會害怕，這是很現實的問題。北京有拳頭不用，所以就沒有人會怕，但美國用各種行動，包括賣武器等，向台灣說明獨立不用怕，美國會力挺，這樣也就形成了台灣社會的一個轉變。

針對國際局勢，蔡正元也反問「難道川普會溫和嗎？」不要說川普，高市早苗也不會溫和，國際政治是give and take，而北京堅持台灣是中國的台灣，僅止於堅持，卻什麼事也做不了、也不敢做，當然就沒有人會相信了。

