川習熱線後賴提四個不變 民眾黨團轟裝瞎、輕忽戰略變化

民眾黨主席黃國昌（左5）與黨團8位立委，左起分別為：蔡春綢、洪毓祥、陳昭姿、邱慧洳、陳清龍、王安祥、劉書彬、李貞秀。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

針對美國總統川普與中國國家主席習近平4日進行通話並談及台灣議題，賴清德總統今（5日）受訪稱，在中、美、台三邊關係維持「四個不變」，盼國人支持政府、支持國家。民眾黨團晚間發文呼籲，賴總統應嚴肅面對瞬息萬變的美中情勢變化，切勿太過鴕鳥心態、一廂情願，嗆賴的「四個不變」虛無飄渺，美國的國防戰略邏輯早已生變，賴卻試圖輕描淡寫，並強調中華民國政府不可任由外力予取予求，以為跪舔就能花錢消災。

民眾黨團晚間發布新聞稿指出，川習通話後，川普隨即在社群媒體宣布他與習近平的通話「非常出色、時長且深入」，且對台灣問題、俄烏戰爭、伊朗局勢與其他重大課題都取得「正面進展」，川普雖並未詳述雙方對台灣問題的對談內容，但據中媒《新華社》報導，習近平向川普強調「台灣問題是中美關係間最重要問題」，且態度極為強硬，並要求美方慎重處理對台軍售問題。

民眾黨團質疑，針對川習通話的具體內容，賴總統是否真的有所掌握？賴清德口中的四個不變虛無飄渺，國人只見「1.25兆天價軍購金額不變」、「5000億美元投資規模不變」、「關鍵核心技術必須外移到美國不變」，「美中熱線溝通無礙不變」，而美國的國防戰略邏輯早已生變，賴總統試圖輕描淡寫，只暴露出自己對國際情勢變動反應遲鈍、或一廂情願的自我感覺良好。

民眾黨團強調，川普總統以美國利益為第一優先無可厚非，但中華民國政府不可任由外力予取予求，以為跪舔就能花錢消災。當習近平已經把台灣端上談判桌，而川普對外宣布「談得很順利」，被犧牲的究竟是誰的利益？是誰變成了可以豪擲的籌碼？民眾黨呼籲賴總統與行政團隊應盡速向美方確認訊息，在川習4月正式見面前清楚向美方表示捍衛主權與民主的立場，萬萬不可鴕鳥心態，矇眼裝瞎任由外力偷走台灣的籌碼與尊嚴，還喜滋滋的坐等分紅、出賣台灣。

