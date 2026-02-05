川習熱線後，台美1.25兆軍購生變？郭正亮揭「軍售紅線」：源頭打擊2利器恐取消

美國總統川普與中國國家主席習近平4日再度通話，討論貿易、台灣、烏克蘭戰爭、能源與農產品採購。習近平在談話中特別強調台灣問題的重要性，更要求川普在處理對台軍售時必須「審慎行事」，讓外界好奇台美1.25兆的軍購是否將生變。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》分析，在伊朗局勢的催化之下加上美國共和黨今年底要選舉，川普對習近平有所求，對於台灣的態度以及對台軍售，其中這2項武器很可能有變數。

川普和習近平日前再度通話，川普在社群表示，兩人談到台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢、中國向美國購買石油與天然氣、中方正在考慮額外採購農產品，包括在本季將大豆採購量提高至2000萬噸、飛機引擎交付，以及其他眾多議題，整體氣氛都非常正面。



根據新華社報導，習近平在與川普通話中強調，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題」。

川普政府恐自宮對台1.25兆軍購？郭正亮曝2武器有變數

對此，郭正亮表示，習川通話一定會談台灣問題，因為川普上任的第一年，AIT就發表支持台灣地位未定言論、聯合國2857號決議不包括台灣，再加上美國對台軍售，中國認為美國已經違反817公報，所以不可能不談台灣問題。現在中國會要美國表態，包括台灣地位未定，AIT處長谷立言以後不要再說？2857決議不包括台灣，以後國務卿盧比歐還要再講嗎？

郭正亮也特別點名，美國對台軍售重點看海馬士多管火箭系統，還有射程300公里的M57戰術飛彈，這兩項武器可以直接打到中國本土，以上兩項軍售美國美國要槓掉嗎？因為在「正義使命」軍演時解放軍有畫出來，那就意味中國會動手，就看美國怎麼辦，恐怕會有變數。

