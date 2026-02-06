川習熱線後 美對台軍售若變 吳子嘉研判「鄭習會」登場了

川習4日晚間熱線，根據大陸外交部，習近平在通話中表示，台灣是「大陸的領土」，北京必須捍衛「國家主權和領土完整」，並警告美方「務必慎重處理」對台軍售。對此吳子嘉在網路節目《董事長開講》中指出，川習熱線後，他研判「習鄭會開始推動」了。

吳子嘉表示，他認為在川習通話後，在習近平明確對川普表達在美國對台軍售上劃了紅線，國民黨主席鄭麗文可以說是鹹魚翻身。而鄭麗文見到習近平的時間，「會在川普確定以後見鄭麗文」。吳子嘉說，如果有軍購的話 鄭麗文就見不到習近平了，現在習近平親自出來講不可以有軍購，而川普要去拿那個大豆，因此也會同意，所以（售台）軍購問題在中美交易當中解決掉了，所有鄭麗文變成有一個機會會見到習近平。但是在見到習近平之後，在台灣的選舉能力有沒有加強 ？吳子嘉認為沒有，「柱柱姊也見到習近平啊，見到習近平並沒有加分」。

另外吳子嘉也提到，全世界美國盟友的體系正在鬆動，英國首相剛剛去到北京，加拿大也去，大家都兩邊押寶，你單壓美國一邊的話，就像財務投資時候有個避險，台灣就沒有避險，就抗中保台、單押美國。現在好了川普跑去了（和習近平通話、4月川普訪中），大家傻眼，賴清德發言一大堆都沒有用。吳子嘉舉例日本首相高市早苗，跟美國交好，也跟大陸維持好關係，這個體現在日本經濟，第一名是汽車、第二名是觀光，觀光占GDP的第二名，而觀光產業總量裡面第一名是大陸人去觀光。吳子嘉說日本高市早苗要反共的力量不會輸給賴清德，為什麼賴清德不能做到像高市一樣兩面嘛，把「抗中保台」改成「和中保台」會不會比較好一點呢？

吳子嘉進一步指出民進黨是不是應該思考大環境的變化，川普是極端不可靠、一定會出賣台灣，為什麼一定要逼到台灣人做決定？吳子嘉認為賴清德應該真正派海基會董事長去北京活動、打通關節。目前避免戰爭是鄭麗文在做努力，鄭麗文的行為構成了解放軍攻台的阻擋跟煞車皮，而賴清德在製造戰爭、是Trouble Maker，如果中道執政，不就可以有一個和平穩定的光景，台灣現在需要一個十年的安定 把AI產業變成全球化，變成第二個、第三個護國神山，不該像現在這樣賴清德讓大家每天都擔心害怕、擔心打仗。

