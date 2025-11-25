川習熱線怎樣談台灣？外交部確認中 重申互不隸屬

外交部今駁斥大陸在川習熱線中的對台立場，批恫嚇背離聯合國憲章。（劉宇捷攝）

習近平突致電川普熱線談美中關係，並聲稱台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，川普則表示，美方理解台灣問題對於中國的重要性。對此，外交部駁斥，中華人民共和國與中華民國台灣互不隸屬，恫嚇周邊國家已背離聯合國憲章，並企圖使對台動武合法化。至於對話內容涉及台灣議提的程度與美方回應如何，另據了解，我國正在向美方確認中。

外界關注美中對話的相關內容，以及涉及台灣議題的程度，由於目前相關的消息來源主要為大陸官媒《新華社》，因此外界對陸方的說法與可靠程度略帶存疑；雙方對談除重視經貿共識外，我方也關注川普在熱線上，是否有對台灣有更多回應與論述。據外部了解，外交部也正向美方確認中。

外交部發言人蕭光偉今日在例行記者會中表示，台美溝通管道暢通，外交部一向密切關注美中高層之間的對話情形，我們也會持續和美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平及穩定。

此外，外交部同時也注意到中方在新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲我們主權地位與相關事實。事實上，中國刻意曲解二戰時期的文件，包括開羅宣言、波茲坦公告以及舊金山合約，最主要的目的就是企圖脅迫台灣。然而，這些文件以及聯合國的相關決議，都沒有決定台灣的最終政治地位。

外交部對此嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，以及台海的客觀現狀。對於中方刻意扭曲二戰史實，曲解相關文件的行徑，美方也已多次明確表達反對立場，包括美國在台協會之前已公開重申美方對台政策的立場，聲稱透過曲解二戰文件方式，企圖藉以支援中國脅迫台灣的行徑，而北京的論述完全是虛假不實，其意圖只是將台灣孤立在國際社會之外，並且企圖限制其他國家與台灣互動的更廣泛行動之一環，相關聲明已嚴正駁斥北京相關虛假不實的法律論述。

外交部強調，中國屢次以威權擴張的本質，企圖在區域對台灣以及日本的周邊國家恫嚇、施壓，這已經背離了聯合國憲章所規定，不得在國際關係中威脅或武力相向的國際法原則，以及以和平解決爭端為核心的國際秩序。

外交部要呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制中國透過虛假不實的敘事，以及所謂的法律戰來強化其台灣議題內政化的論據，企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖，而台灣也一貫致力與夥伴國家共創區域繁榮，並維持區域以及台海的和平穩定與繁榮。

