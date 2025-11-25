大陸國家主席習近平（上圖）二十四日晚間與美國總統川普通話，並談及台灣議題。

（路透）

記者康子仁∕綜合報導

大陸國家主席習近平二十四日晚間與美國總統川普通話，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題。習近平向川普闡明北京在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於大陸的重要性。

總統府發言人郭雅慧表示，注意到相關通話內容。對於美陸領袖對話，任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，台灣一向支持樂見、正面看待。無論是《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》，或是後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰表示，中華民國台灣是完完全全的主權獨立國家，沒有回歸這項選項。外交部表示，大陸刻意曲解二戰文件的目的，企圖脅迫台灣；外交部重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

《華爾街日報》報導，這次是由習近平主動致電川普，為北京罕見的外交示好；大陸外交部發言人毛寧則說，「此次通話是美方發起的」，通話氛圍「積極、友好」。儘管台灣議題是習近平關注焦點，但川普將話題轉向烏克蘭。

習近平闡明陸方在台灣議題上的原則立場，聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」，強調陸美「合則兩利、鬥則俱傷」，雙方「相互成就、共同繁榮」是「看得見、摸得著的實景」。

習近平表示，雙方要保持住這個勢頭，堅持「正確方向」，「秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單」，爭取更多積極進展，為陸美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。

U.S. President Donald Trump speaks during the U.S.-Saudi Investment Forum in Washington, D.C., U.S., November 19, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

川普表示，「習近平主席是偉大的領導人」，完全贊同他對兩國關係的看法。「中國當年為二戰勝利發揮重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

雙方還談及「烏克蘭危機」。習近平強調，陸方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。

川普也在通話後在自家社群媒體「真實社群」發文指出，兩人進行了「非常好的電話通話」，討論許多議題，包括俄羅斯和烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題。他將於明年四月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。不過，川普發文未提及有關台灣的部分。