川習熱線敲定明年4月北京會晤！聚焦農產、芬太尼議題，對台議題避而不談
美國總統川普24日在自家社群平台「真實社群」指出，「我剛剛與中國國家主席習近平進行一次很棒的電話會談」。（圖片來源／川普x帳號）
美國總統川普24日在社交媒體平台 Truth Social發文表示，剛和中國國家主席習近平通電話，談到俄烏戰爭局勢，芬太尼、大豆等議題，「我們為我們偉大農民做了一筆很好的、非常重要的交易」，但中國官方媒體《新華社》報導時卻逕自加上川普談到台灣，以及暗示川普要聯手中國反日。
川普發文說，與中國國家主席習近平通話，是三週前在韓國成功會面的後續跟進，雙方在履行協議方面有顯著進展。
川普表示和習近平通話，完成一筆農業交易
他寫到「我剛剛和中國國家主席Xi通了一個非常好的電話。 我們討論了許多話題，包括烏克蘭/俄羅斯、芬太尼、大豆和其他農產品等。 我們為我們的偉大農民做了一筆很好的、非常重要的交易——而且只會變得更好。」
「我們與中國的關係非常牢固！ 這次通話是我們三週前在韓國非常成功的會議的後續行動。 從那時起，雙方在保持我們的協議最新和準確方面都取得了重大進展。 現在我們可以把目光投向大局。 為此，Xi主席邀請我於4月訪問北京，我接受了，並表示他將成為我今年晚些時候對美國進行國務訪問的嘉賓。 我們一致認為，我們經常溝通很重要，我期待著這樣做。 感謝您對此事的關注！」
中國官媒稱提到台灣，川普根本沒談台灣
從發文中顯示，川普接受了習近平主席的邀請，將在明年 4 月訪問北京，他回請習近平，邀請習近平在明年稍晚以國事訪問（State Visit）身分訪美。有趣的是，他強調聚焦經濟議題，他貼文中唯一提到政治議題是俄國入侵烏克蘭戰爭。
但川普的推文到了中國《新華社》的報導卻變調，報導說習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，並聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。」川普與習近平在釜山的會晤非常愉快，完全贊同他對兩國關係的看法。國家媒體公然扭曲邦交國元首的發文。
