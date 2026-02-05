川習熱線涉台議題 賴提美中台「四個不變」1／川習熱線！ 習近平要美方「慎重處理對台軍售」

美國總統川普與中國國家主席習近平，週三晚間進行通話，這也是2人時隔2個多月，再度展開電話會談。川普表示自己非常期待4月的訪中行程，同時也提到中國考慮加碼購買美國農產品，習近平則重申台灣問題是中美關係中最重要的問題，喊話美國必須慎重處理對台軍售一事。

時隔兩個多月，美國總統川普與中國國家主席習近平，4日再度展開通話。美國總統川普發文透露，雙方討論了包括貿易、軍事、台灣問題、烏俄戰爭和伊朗局勢等議題，更提到對於4月的訪中行程非常期待。

美國CBS政治新聞記者Ed O'Keefe：「可能主要是出於國內的經濟與政治考量，川普在文中也提到了，中國將持續向美國中西部農民購買，像是大豆這類產品。」在貿易方面繼上次美中元首通話後，傳出中國至少加購了10船，總價約3億美元的美國大豆，這一回除了採購農產品外，川普還稱中國承諾將向美國購買石油與天然氣，同時雙方也討論到飛機引擎交付，相較於川普提到多個面向，中國則是再度聚焦台灣問題。

中國央視新聞主播：「習近平強調台灣問題，是中美關係中最重要的問題，台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整。」習近平在通話中則再度要求美國，慎重處理對台軍售問題，央視還把通話中提到，台灣不會分裂出去等文字，一直掛在首頁上。

對於川習熱線談到台灣議題，白宮官員則回應美國對台政策沒有改變。南韓新聞記者：「美國總統川普和中國國家主席習近平，進行了今年的首次通話，這是自去年11月24日以來，兩人近兩個月來的首次通話。」美中元首再度通話，國際媒體也紛紛關注。日本新聞主播：「美國總統川普與中國國家主席習近平，進行了電話會談，針對台灣問題及貿易等議題進行了討論。」

台灣國防預算卡關的此刻，習近平和川普再度熱線，雙方聚焦不同重點檯面下角力戰暗潮洶湧。

