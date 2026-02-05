川習熱線溝通順暢！國關學者馬準威示警：台灣政治惡鬥恐流失談判籌碼

國際中心／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平於二月四日通話，習近平再度劃定紅線，直言「台灣是中國的領土，永不分裂」，川普則形容對話精彩並預告四月訪中行程。淡江大學戰略所助理教授馬準威在POP Radio的「POP 大國民」節目中接受主持人彭光偉訪問時就已經提醒，台灣若持續陷入政治惡鬥與內部預算僵局，恐將在大國交易中面臨嚴重後果。馬準威在節目中憂心表示：「川普在這個世界上，有一些國家答應他但是沒有做到承諾，下場都有點慘，馬上就會被報復」，並以韓國為例，強調政府必須嚴肅看待相關威脅。

淡江大學戰略所助理教授馬準威示警，台灣若持續陷入政治惡鬥與內部預算僵局，恐將在大國交易中面臨嚴重後果。（圖／POP RADIO提供）

針對四月即將到來的川習會，馬準威強調，美中即便鬥爭激烈，但從去年五次經貿談判及多次高層會晤來看，雙方溝通頻率極高，反觀兩岸關係卻處於平行時空。馬準威表示：「兩岸我覺得比較可惜，就是兩邊在鬥，可是實際上也沒有溝通幾次」。馬準威認為川習「一聊之後，台灣勢必會被搬上檯面來聊這件事情」，若台灣內部屆時仍無法達成政治妥協，在川普「美國優先」的邏輯下，台灣的籌碼恐將大幅流失。他建議執政者應以更謙卑的姿態與在野黨協商，透過國內政治談判解決預算僵局，避免讓台灣在美中達成某種合作意向時，因內部不團結而失去議價能力。

針對國內防衛預算的拉鋸，馬準威分析，川普的性格具備極強的交易特質，若台灣在預算案上持續卡關，可能會引發經濟層面的連鎖反應。馬準威直言：「我覺得很有可能（調升關稅）」，並進一步解釋：「這個數字在川普任內，他不是很久不變的，他會依照他的需要施壓或調整」，他認為若台灣在軍事預算的交付上展現出扭捏態度，川普隨時可能將關稅作為施壓工具。對於執政黨搬出美國在台協會（AIT）施壓在野黨的做法，馬準威則持保留態度，他認為：「如果你只是搬出一個『美國都說很重要，你們就是要聽話』，我覺得這個恐怕在野黨就很難接受，因為這不是一個好的理由，政治是一種交換」。

