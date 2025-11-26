川習熱線真相大逆轉？呂秀蓮曝日本讓「習近平緊張了」：他只能打給川普求救

中日陷入外交緊張，美國總統川普與中國國家主席習近平近日通電，不過雙方對於通話內容各執一詞，而川普緊接著也與日本首相高市早苗熱線。對此，前副總統呂秀蓮在節目《下班瀚你聊》中指出，她認為大部分媒體都忽略了真正的重點，那就是習近平在24日，是主動跟川普通電話，川普反而是被動方，這代表「習近平緊張了」。

呂秀蓮表示，而習近平緊張的原因，正是因為北京在21日向聯合國遞信譴責日本，不過日本反而在24日，正式在聯合國反駁中國的胡說八道。很多專家都解讀，習近平是希望川普去「訓誡」高市早苗，但他們都沒有講到中日在聯合國的戰爭。

呂秀蓮指出，中國在聯合國聲稱擁有台灣主權的「非事實」、拿失效的「戰敗條款」指控日本，被日本反駁，讓北京很難堪又下不了台，習近平心裡也知道，因此最後不得不求助川普。

呂秀蓮認為，習近平給川普打電話的目的，是要抵消日本的聯合國公函，所以應是拜託川普緩頰，但日本態度始終一致，美國也支援日本，「合理推測，美日早就通通套好招了，只是合演一場戲去告訴習近平，『你可以跟普丁緊密結合，我也能跟日本像兄妹一樣』。」



呂秀蓮直言，中國常說台灣問題是中國內政，但事實上，每次把台灣問題國際化的都是北京當局，所以台灣問題絕對是國際問題。而北京這次強調，台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成，這反而突顯出中國的荒謬或矛盾。​



​呂秀蓮說，烏克蘭總統澤倫斯基​似乎會在近日訪問白宮，川普想要盡快搞定烏俄戰爭，之後或許就會來全力處理兩岸關係，所以我們的關鍵危險期才正要開始。但遺憾的是​，我們國內有太多必須要深刻檢討的地方，有不少國際上的好朋友這半年來到台灣，都有點失望，因為我們沒有長遠的戰略、對自己沒有信心，朝野政治人物都只管爭權奪利。

呂秀蓮強調，朝野兩黨真的要開始想，如何調整跟中美兩國的關係，同時珍惜日本的友誼、不給川普為難，在不損失台灣的利益跟尊嚴下，來開啟兩岸政治談判。

