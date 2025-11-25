川習熱線美中戰略國安解讀 浮現臺灣安全與代理人戰爭警訊

「川習熱線」維持「戰略模糊」立場，但從「俄烏戰爭」到亞太大棋局變化，浮現臺灣安全警訊與可能的「代理人戰爭」警訊。（圖片來源／白宮）

美國總統川普再次與中國大陸國家主席習近平熱線，前國安人士分析，美方維持「戰略模糊」立場，但從「俄烏戰爭」抽手、第一島鏈戰略後撤，到未反駁中國「二戰後國際秩序」論述，國際大棋局劇烈變化，同步浮現臺灣安全，與亞太「代理人戰爭」的警訊。

「川習熱線」雙方對於是否提及「臺灣問題」說法不一，顯示川普對於臺海兩項立場，一是不會直接軍事介入，二是不贊成改變現狀。

不過，從美國的角度進一步來看，前國安人士示警稱，川普提出美版「28點和平計畫協議」，展現出對俄羅斯極為友善的立場，要強迫結束「俄烏戰爭」，是要「把美國的手抽回來，」，轉移戰略重心焦聚亞太，和拉攏俄羅斯對抗中國。

「因為從韓戰、越戰、兩伊戰爭，一直到近代戰爭，美國因為軍火庫存和戰略平衡，無法同時打兩面作戰。」他分析稱，如此一來，美方在戰略收攏後，就終於有餘力，可以在亞太形成針對中國的「代理人戰爭」。

高市「台灣有事」亞太升溫，美有「擊落」中國強權劇本

對臺灣而言，因為美國要維持「戰略模糊」，就不會變成「代理人」，他分析，美方在第一島鏈的「代理人」，就會落在日本、韓國、菲律賓這三個國家，其中，菲律賓國力與戰力不強，美方對韓國出售核潛艦是要對付北韓，剩下來的「最佳人選」就會是日本。

尤其，日相高市早苗發表「台灣有事」可能危及「存立危機事態」，進而觸發行使自衛權的說法，引發中日外交衝突升溫，他認為，高市友臺言論值得支持，但其目的是要啟動修訂「安保三文件」，引入核武設施等戰略主張，情勢正朝「代理人」方向快速發展。

美國總統川普在與中國國家主席習近平戰略對抗大棋局中，中日對抗升溫，專家認為，可能會出現「代理人戰爭」。（圖片來源／高市草苗X）

戰略專家認為，美國藉由對日本強化武力、自衛隊轉型「開綠燈」，同時要臺灣協助菲律賓建設軍事基地，自己卻從第一島鏈逐步後撤至第二島鏈，這對美國利益而言，「會是件好事」。

他分析稱，因為美國在「戰略模糊」框架下，不用直接介入臺海可能發生的戰事，同時又能掌握「代理人戰爭」主動權，以擊落中國要發展成世界強權。

美未反駁中國二戰論述，臺灣恐由內海化轉內陸化

再從中國的角度分析，專家稱，只要我方不宣布臺獨就無法動手，但是從中國發表臺灣「回歸中國」的「二戰後國際秩序」論述，「川普並沒有反駁，會讓人表面看起來好像是同意的。」

特別是中國致函聯合國反擊日本，中方會堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予的「自衛權」，堅定捍衛國家主權和領土完整，再次挑動軍事衝突敏感神經。

「在訴諸法律戰、國際輿論後，接著則是灰色地帶襲擾再升級。」專家稱，中國過去已經不停繞行釣魚台，讓自衛隊疲於奔命，現在更是要繞行和展示切斷琉球與四國聯繫意圖，擴大其「內海化」範圍。

從歐洲到亞太局勢連動，在這盤國際大棋局下，專家強調，我方根本無法喊出「日本有事，臺灣有事」，同時，中國的行動更是要將台海，從「內海化」再變成「內陸化」。

金雞母和機敏資料全送人，美國對臺興趣減少大半

他提醒，這是嚴重安全警訊，政府不能只是將台積電送出去，更用全球國家未見方式，以戰時韌性為名，在國外建置「異地雲」，把「金雞母」和有關的機敏資料全送給美、日，這是攸關國家生存的問題。

旅美學者翁履中則評論稱，從戰略角度來看，習近平主動談臺灣，等於對美國釋出訊號：北京認為統一不再只是遙遠目標，而是進入「時間規劃」階段，「習近平心中很可能已經有了概念。」

翁履中強調，北京在做的，不只是軍事準備，而是一整套讓美國「無意也無益」深度介入臺海的「結構性布局」！沒有了半導體，美國對臺灣的興趣就減少了大半！

「對臺灣來說，是一個清醒但還不到絕望的警訊。」翁履中提醒，正視現實，才有機會把剩下的時間，變成真正強化自己的黃金窗口，而不是被動等待別人替我們寫結局。

