川習熱線聚焦軍售 AIT強化對台溝通1／川普受訪談與習近平通話 仍未提台灣 談最多美中經濟

美國總統川普在美東5日接受國家廣播公司（NBC）專訪中，提到自己前一天跟中國領導人習近平通話、聊了約一小時。川普認為，這通電話最重要的話題是經濟，也認為美中領導人維持良好關係非常重要。但針對習近平特別點名的台灣問題，川普仍然沒有明確回應，加上白宮官員回覆中央社，重申美國對台政策不變，華府智庫戰略暨國際研究中心的專家分析，台灣對美國的國家安全利益至關重要。

不到四個月前才在南韓釜山見面，怎麼中國國家主席習近平又想起美國總統川普了，美中元首4日深夜突然通話，聊了大約一小時，大家都很好奇到底講了什麼。美國總統川普vs.NBC主播Tom Llamas：「（那我想問您和中國領導人談了什麼），很多，我會說（最重要的話題）是經濟」。

川普5日接受國家廣播公司專訪，聲稱與習近平無所不聊，因為美中領導人必須維持良好關係。川普vs.Tom Llamas：「我四月要去中國，然後他年底會來這裡，（來白宮嗎），他會在年底來白宮，我們關係很好，你知道，因為我們是世界上最強大的兩個國家」。

然而川普這段訪談中還是沒回應習近平的台灣議題，華府智庫戰略暨國際研究中心6日舉行線上論壇，討論川普政府的印太策略，直指魔鬼藏在細節裡。CSIS主持人Mark Lippertvs約翰霍普金斯國際關係研究教授Mara Karlin：「（習近平在聲明中特別提到台灣問題），（但美國新版國防戰略中卻沒有提到台灣），這不是只有亞洲國家，全球都非常關注，因為這對美國的國家安全利益太重要了」。

為了能在4月訪問北京，川普政府對涉台議題似乎刻意低調，但北京在美中通話聲明中，刻意要求美國審慎處理對台軍售議題，還強調台灣是中國不可分割的一部份，但川普不只對此隻字未提，白宮官員更再次重申，美國對台政策不變。

Mara Karlin：「（國防戰略）針對第一島鏈的聲明特別強調，雖然排除了其他一些國家，但卻驚人的，非常具體，最終我想是會讓中國政府的心裡感到混亂」。北京雷聲打得大，卻只換來川普小小雨聲，台灣對中國如眼中的蘋果，不到緊要關頭，川普政府不會輕易出招。





