川習熱線談台灣！川普再出招 川習會前用「1籌碼」考察習？

論壇中心／董思旻報導

美國總統川普與中國國家主習近平這週三電話熱線，兩人談到經貿、軍事及關鍵的台灣問題，川普卻沒有正面回應，並透露中國考慮加碼採購美國大豆。政治評論員吳靜怡在《台灣最前線》節目中分析，川普事後發文語氣輕鬆，把重點篇幅放在錢，認為川普是個記仇的人，要告訴外界中國上次承諾買大量美國大豆，這次不能再食言。

川習熱線兩小時談話中，習近平重申台灣問題，並警告美國慎重處理對台軍售，但過程未提到中美關稅，也引發揣測。對此，吳靜怡表示，川普不會讓大家知道關稅可能會調降多少，將觀察中國是否會再發動軍演或軍機擾台，判斷4月川習會見面前，中國不敢有動作，只能拿採購大豆來討好川普。

廣告 廣告

原文出處：川習熱線談台灣！揭川普談笑用兵 川習會前用「1籌碼」考察習近平表現？

更多民視新聞報導

川習通話! 川普發文:談到台灣議題 4月將訪問中國

川習通話! 習近平點名美對台軍售盼"慎重處理"

川習會通話提台灣 賴清德重申"兩岸互不隸屬"

