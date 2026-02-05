川習熱線黃國昌示警勿淪大國博弈籌碼 打下高雄2028下架賴清德

民眾黨主席黃國昌強調，最大戰略目標就是「打下高雄」，連動2028年下架賴清德，圖為黃遞狀為退休警消打官司。（圖片來源／民眾黨）

美國總統川普與中國國家主席習近平通話涉及台灣議題引發關注，民眾黨主席黃國昌今（5）日表示，台灣應謀定而後動，避免淪為大國博弈下的談判籌碼，更不應一味配合美方要求，犧牲國家自主性。

針對「川習通話」發展，總統賴清德回應稱，美中台關係維持不變，台美關係堅如磐石，合作計畫持續進行不會改變。

旅美學者翁履中則分析稱，近平直接敦促美方對台軍售需「極為謹慎」，明確劃下紅線。這不是禮貌提醒，而是一種政策定位。先與俄羅斯總統普亭通話，是用中俄戰略穩定來對沖華府的施壓。

翁履中強調，接下來的幾個月，台灣可能會面對不小的壓力，需要觀察美國對台軍售是否會因為中美談判而出現變數？是否會出現外界擔憂的「第四公報」？

學者籲留意「第四公報」，國防特別條例還未刪預算

黃國昌則分析。川普所展現的是「強人政治」風格，其核心在於「美國利益優先」，關注的是「價格」，而非傳統的「價值」。

他指出一個關鍵警訊：在美國最新公佈的《國家安全戰略》報告中，台灣竟然一次都沒有出現，這與過往出現5次的慣例大相徑庭，顯見川普政府正為4月訪問中國，與習近平的會面鋪路。

民眾黨主席黃國昌大嗆AIT介入台灣內政，賴政府對1.25兆元軍購特別條例全程蓋牌，動輒以恐嚇語言施壓人民。（圖片來源／AIT）

針對近日美國民主黨籍聯邦參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）等美方人士關切國防預算遭在野黨杯葛一事，AIT也數度強力關注，引發黃國昌回嗆AIT介入台灣內政。

黃國昌接受「千秋萬事」專訪時指出，川普在意的是台灣花了多少錢買武器，台積電半導體供應鏈40%的產能，在乎的只有美國利益，台灣基本上是毫不設防被予取予求。

黃國昌強調，民眾黨已於第一時間公開說明，台灣身為民主法治國家，任何特別預算必須經由「特別條例」授權，目前僅處於條例討論階段，並不存在「刪除預算」的事實。

美方受民進黨「大外宣」影響，批民進黨蓋牌恐嚇施壓

黃國昌直言，美方人士的憂慮恐是基於資訊落差，甚至是受到民進黨「大外宣」認知作戰的影響，如果對於台灣的民主程序，或是民眾黨所提的軍購特別條例版本有興趣，他非常樂於進行理性的溝通與意見交換。

黃國昌並強烈抨擊，賴政府推動的1.25兆元軍購特別條例全程蓋牌，賴清德宣稱台灣在2027年有威脅，採購的武器卻要到2030年後才交付，在邏輯上令人難以理解，真正的民主是政府應說清楚、講明白，而非動輒以恐嚇語言施壓人民。

針對藍營徵召立委柯志恩出戰高雄，黃國昌強調，民眾黨最大戰略目標就是「打下高雄」，這一仗願意全力協助，因為如果高雄可以打下來，連動到2028年，把賴清德拉下台的目標，「可以說邁進了好大一步。」

此外，黃國昌並在數百位退休警消陪同下，前往台北高等行政法院遞狀，去年國會就已三讀通過《警察人員條例》，但賴政府至今依然違法不編列預算，導致退休警消每月短少數千元退休金，正式提起團體訴訟。

