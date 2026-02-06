川習熱線點名台灣 賴清德以四個不變應萬變？

長達兩小時的「川習通話」，讓川普在自家社群平台開心地直呼通話「非常棒」，更預告四月親征北京；而習近平則在北京同時與普丁、川普「過招」，一手握著俄羅斯，一手拉著美國，與其說是制衡，更是合縱連橫。國際情勢急遽轉變，大國之間敵友難分，唯獨台灣只能靠美國過往承諾取暖；國際外交當變未變，稍有閃失，冥頑不靈的政策遲早失靈。

當台灣對美軍購淪為中方叫牌的籌碼，台灣情何以堪？習近平此次通話態度強硬，顯然有備而來。華府智庫分析，習是在為四月的會面做鋪墊，明確傳遞台灣議題是首要之務的訊息。與去年的會面相比，此次之所以如此急迫，主因正是去年底美國批准了史上最大規模的對台軍售案。

對於執政者而言，這或許是「台美關係堅若磐石」的象徵，但在北京眼裡，這是美方對脆弱穩定的挑釁。在野黨立委馬文君強調，台灣不應被外部話語牽著走，應在「可負擔、可監督」的情況下強化防衛，而非盲目投入這場耗盡民脂民膏的軍備競賽。

賴清德總統在川習熱線後，僅能以四個不變應萬變。民進黨執政以來，台美中關係僵固，最令人憂心的，莫過於川普態度的轉變。去年九月，川習會對台灣議題甚至隻字未提；今年初面對大陸軍事威脅，他竟以近乎「置之度外」的口吻稱：這完全「取決於」習近平。到了這次通話，川普更進一步表示「重視中方在台灣問題上的關切」。這種商人本色的現實主義，預示了美國對台掌控權正緩慢「讓渡」。當川普心中只有貿易，台灣隨時可能從棋子變為棄子。

國際局勢風雲詭譎，我們的賴總統卻依然像是活在平行時空。1.25兆元的軍購預算，換來的是和平，還是加速毀滅的火藥桶？立委李彥秀提醒，外交與國安部門應設法了解談話實況，而非躲在「堅若磐石」的幻覺裡自我催眠。兩岸和平不應是奢求，而是領導者的義務。一昧抗中，遲早失靈；靈巧避戰，才是真正的愛台。

