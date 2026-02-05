【川習熱線】北京用大豆當籌碼擋軍售 國安人士：川普對台態度不變

北京方面欲將軍購、供應鏈兩大議題，與美國協商，談判的籌碼。（合成畫面／美聯社）





美國總統川普、中國國家主席習近平4日通話，中方新聞稿指雙方在談話中提及台灣是美中最重要問題，並重申台灣是中國一部分。國安人士表示，未來幾個月，北京勢必將軍購與供應鏈兩大台美關係重大議題，與美國展開折衝。而有關方面也分析，台灣協力者也勢必會在這段時間展開操作。

中方主動致電川普 採購加碼仍無法撼動美對台立場

就在國民黨副主席蕭旭岑與中共全國政協主席王滬寧會面隔日，中國國家主席習近平先與俄國總統普京舉行視訊通話，幾個小時後便與美國總統川普通話。北京方面分析，此一情況相當罕見，習近平是否有意在與川普「交易」之前先與普京磋商，值得進一步觀察。

廣告 廣告

國民黨副主席蕭旭岑與中共全國政協主席王滬寧會面。（取自蕭旭岑臉書）

國安人士則指出，習近平與川普的通話，與去年11月有幾點類似之處。一是明顯是由北京主動，台灣當然是其中一項主要議題，「一定要寫進新聞稿」；而對美方來說，貿易議題更加重要，因此北京特別強調對美採購，數量也從上一次承諾的2000萬噸，到此次的2500萬噸。

儘管中方以增加採購做為台灣議題的交換籌碼，但據我方國安管道掌握，這幾次通話中，川普對台灣議題的態度都沒有因為中方的軟硬兼施而有所改變。

中國領導人習近平（左）透過視訊方式，與俄國總統普丁舉行會議。（美聯社）

國安人士進一步指出，北京爭取到與川普通話顯示，顯示北京某種程度也在營造態勢，進一步管控台灣情勢，向外界營造台灣「最大民意」已獲掌控，北京對台灣沒有威脅，反而是台灣在造成困擾的安排。儘管台北與華府的溝通充分順暢，在今年四月「川習會」這種劇本不會停止。

北京緊盯台美供應鏈 憂高科技競逐成戰略壓力

另一項北京十分在意的議題，是台介意台美供應鏈合作。根據情資分析顯示，不僅將此視為台美關係升溫，更深層的想法是北京將美中之間的高科技產業競逐，視為扼住中國命脈的戰略。事實上，不僅是台美之間，民主國家重塑安全而有效率的供應鏈，正是美國及友好陣營當前型塑的國際市場與方向。

國安人士分析，對北京而言，美台軍售8年1.5兆的規劃，很大程度形成戰略嚇阻，因此北京不斷透過各種方式想要影響台灣特定政黨及團體，希望這件事情上持續做杯葛，如同2005年透過「連胡會」69次杯葛軍售案。

對北京而言，美台軍購8年1.5兆的規劃，很大程度形成戰略嚇阻。（資料照片／張哲偉攝）

對北京而言，美台軍購8年1.5兆的規劃，很大程度形成戰略嚇阻

國安人士特別強調，北京很清楚，這種作法能夠對多年來台海甚至島鏈周邊部署會帶來結構式衝擊；而這一點不僅北京清楚，華府也相當了解，才會在這段時間一再提醒台灣在野黨；對美國而言，印太島鏈不容侵犯，「沒有商量餘地」，但北京卻對此視而不見。

中國誤信「交易可換政策」 習近平國內外動盪焦慮加劇

國安人士表示，北京仍然認為只要和美國做交易，例如多買大豆等，就可以改變美國的政策方向；但事實上習近平打到華府的電話，更加清楚顯示美國針對「國家安全戰略」（NSS）、《國家防禦戰略》（NDS），有很清楚的戰略利益考量，不會輕易改變。

國安人士進一步指出，這些內外部情勢變化反而顯現習近平對內外部情勢的不安；包括之前對日本政局的評估錯誤、在南海與菲律賓摩擦升高。國安人士更透露，最近中共解放軍內部的動盪，不僅反映出習近平對權力的不安，更可能削弱國防戰力。

中國對日本政局的評估錯誤，加上解放軍內部動盪，反映出習近平對權力的不安。（美聯社）

中國對日本政局的評估錯誤，加上解放軍內部動盪，反映出習近平對權力的不安

中國對日本政局的評估錯誤，加上解放軍內部動盪，反映出習近平對權力的不安。（美聯社）

更多上報報導

藍白聯手擋國防預算 美參院議員接連示警「向中低頭無異玩火」

挑動習近平領導敏感神經 中媒罕見對彈劾賴清德案全面噤聲

【內幕】韓中會談提「四要四不」 台灣成李在明伴手禮