川習短暫破冰！出口衝、美中緩和添動能、台灣景氣亮點隱憂並存

[Newtalk新聞] 川習會為美中關係帶來短暫緩和，出口管制與關稅措施暫緩一年，不僅為雙方談判與供應鏈調整爭取時間，亦有助於在短期內舒緩全球經濟動能的調整壓力。

在國內方面，新興科技應用需求強勁，加上消費性電子新品帶動，10月電子及資通產品出口表現亮眼。然而，化學工業、鋼鐵業與金屬製品等傳統產業景氣仍偏弱，使製造業廠商對當月景氣的樂觀看法較上月明顯下滑；服務業方面，隨著百貨周年慶開跑，加上連假帶動出遊人潮，促使商場客流與聚餐旅遊需求回升，使得零售及餐旅業者較看好當月景氣表現。

營造業方面，10月公共工程進度順利，但民間住宅工程量縮使景氣大致持平。展望後市，第四季將進入公共工程趕工期，2025年底多項重大工程陸續完工，且2026年公共建設預算明顯增加，高科技廠房持續推進建廠投資，預期將挹注動能，景氣可望趨於好轉。不動產方面，六都10月移轉件數月增5.7%，受新青安鬆綁、換屋族展延售屋期限及股市走強帶動，交易量小幅回升，但總量仍偏低。未來半年受限於央行信用管制與高房價盤整，賣方心態未鬆動前，房市低量格局恐難改善。

以下是台經院發布國內最新經濟情勢：

首先在對外貿易方面，10月出口表現強勁，年增率由9月的33.78%大幅升至49.71%；進口則由25.12%降至14.61%，整體進出口仍維持亮眼成績。主要受惠於人工智慧(AI)相關新興應用需求持續旺盛，以及消費性電子新品備貨季帶動，資通與視聽產品出口年增率由雙位數躍升至138.21%，電子零組件亦上升至27.69%。

若排除上述兩大高科技類別，其餘傳統產業產品出口年增率由正轉負，顯示高科技與傳產景氣仍呈現明顯分歧；進口方面，AI產業鏈的全球分工與出口帶動效應，使電子零組件進口年增率維持高檔，資通與視聽產品進口更升至90.02%；機械進口年增率雖降至17.14%，仍反映資本設備採購動能不減。

不過，化學品及基本金屬與其製品等進口則顯著下滑，顯示傳產需求相對疲弱。累計2025年1~10月出口較去年同期成長31.80%，進口成長21.26%，總計2025年1~10月出超金額為1,218.1億美元，成長83.16%。

物價方面，去年山陀兒颱風墊高比較基期，蔬菜價格年增率由正轉負；雖政府為防範非洲豬瘟實施15天禁運禁宰措施，但冷凍豬肉供應充足，肉類價格變動有限，整體使食物類價格年增率由9月的2.64%降至2.02%，對總指數影響0.54個百分點，較上月減少0.17個百分點。另一方面，10月連續假期較多，旅遊團費與旅館住宿費上漲，推升教養娛樂類年增率由0.92%升至1.44%。

10月整體CPI年增率由9月1.25%擴增至1.48%，核心CPI年增率亦由9月的1.46%擴增至1.84%；PPI方面，受化學材料及其製品與藥品、石油及煤製品、基本金屬、電腦、電子產品及光學製品，與電子零組件等價格下跌所致，使PPI指數年增率由9月的-3.69%縮減至-3.50%。累計2025年1~10月CPI年增率1.74%，PPI年增率為-1.71%。

勞動市場方面，2025年10月失業率3.36% ，較上月下降0.02個百分點，較上年同月下降0.04個百分點，今年1至10月失業率平均為3.35%，較上年同期下降0.04個百分點。在勞雇雙方協商減少工時方面，2025年10月底共有8,331名勞工實施減班休息，其中多集中在製造業，尤以金屬機電工業受影響最嚴重，其實施人數高達6,019名勞工，占整體減班休息人數72.2%。

薪資方面，9月本國籍全時受僱員工總薪資平均數為60,860元，年增1.78%，9月經常性薪資平均數為50,908元，年增3.24%，扣除物價上漲因素後，2025年1~9月實質經常性薪資平均數年增1.36%，1~9月累計實質總薪資年增1.87%。

國內金融市場方面，10月本國五大銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承做放款加權平均利率為2.187%，較9月的2.120%上升0.067個 百分點，係因購屋貸款及週轉金貸款利率均較9月上升所致。

股市方面，金融市場持續樂觀看待人工智慧科技應用前景，吸引大量資金湧入AI相關權值股，加上投資人預期美中貿易緊張情勢有望緩解，帶動台股在權值股領漲下續創新高，台灣加權指數10月底收在28,233.35點，較9月底大漲9.34%，平均日成交量為5,447.85億元。

匯率方面，金融市場擔憂日本新政府可能延續寬鬆貨幣政策，推升美元指數，加上外資轉為賣超台股並將資金匯出，皆影響新台幣走勢趨貶，10月底匯率收在30.749美元，貶值0.91%。

