川習話談台灣... 美挺高市早苗？醫酸賴：今天早餐吃什麼
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平再度通話，大陸官媒《新華社》報導提到習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。然而，賴清德總統到現在仍沒有做出回應，這讓精神科醫師沈政男忍不住開罵了。
沈政男今（25）日在臉書發文狠酸：「賴總統今天早餐要吃什麼？麵包可樂還是包子豆漿？」認為看到川普和習近平通話的內容，應該就吃不下了，更坦言從昨晚就在等賴清德總統有什麼回應，結果臉書至今空空如也。
沈政男表示，賴總統還睡得著，說不定一大早還吃了早餐，但恐怕有不少台灣人昨晚沒睡好，今早也沒胃口吃早餐了，因為習近平和川普通電話，源頭就是高市早苗挑起東亞緊張情勢，結果賴清德跟著喊燒。
如今習近平和川普通電話，沈政男分析這是代表中美關係往前更進一步，但是賴清德會怎麼表示？他怒酸「早餐吃麵包配無糖可樂，還是包子配豆漿？話不可以亂講，東西也不可以亂吃！」
沈政男砲轟，賴清德學蔡英文，口口聲聲說大陸是極權主義與侵略者，弄得兩岸緊張無比。他認為，賴清德和蔡英文可以有自己的史觀，但面對中國大陸，必須先體察對方的民族情緒，至少在口頭上給予同情與同理，至於實際該怎麼做就那樣做，而不是一直在那邊嘴秋，講一大堆對台灣沒有好處又做不到的話，徒增兩岸紛擾。
有美國學者提醒，未來幾個月是兩岸關係的關鍵時刻，台灣所剩時間不多了。沈政男表示，未必那麼迫切，但從川普大力協調俄烏停火，以及習近平反擊日本來看，兩岸情勢，真的讓人越來越憂心。
