川習談話版本大不同 綠黨團批中方惡人先告狀：川普不買單

中國國家主席習近平昨與美國總統川普通話，《新華社》宣稱雙方談及「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」；不過川普隨後在其自家社群平台發布聲明，全文僅提到芬太尼、大豆和其他農產品，以及明年4月可能訪中一事，完全未提台灣。對於兩方說法落差，民進黨團今（25）日質疑，中國刻意帶風向，但從川普回應來看，「並未買單」。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，黨團對川習通話內容高度注意，並以雙方會後發布的說法比對是否有共識。從川普社群平台貼文來看，對話內容僅圍繞美中合作議題，「完全沒有看到任何有關台灣的字樣」。反觀《新華社》的報導，內容彷彿直接坐在習近平旁邊一般，寫出他對國家定位的各式論述，但中國並非新聞自由國度，《新華社》只是中共傳聲筒，所傳遞的是習近平希望讓世界、讓台灣看到的內容，「這是不是川普所認知、同意的？很值得保留。」

民進黨政策會執行長吳思瑤表示，此次事件看得非常清楚，是「中國惡人先告狀，但川普不買單」。習近平以為先喊先贏，但川普的聲明給了軟釘子、冷處理。她說，《新華社》迅速發稿企圖替習近平定調，背後有強烈政治操作意圖，中方急著搶先塑造敘事，甚至搬出「戰後國際秩序」與「台灣回歸中國」等老掉牙說法，這些論述既違背歷史事實，也背離國際社會的普遍認知。

吳思瑤強調，「從來沒有台灣回歸中國的議題」，台灣自始未曾屬於中華人民共和國，台灣與中國一邊一國、互不隸屬，根本不存在所謂的回歸。她呼籲中國應回到歷史真相，回到和平與印太穩定發展的軌道，以及正軌的國際秩序。



