川習通話一小時 葛來儀分析：川普盼討論俄烏戰爭 習藉機談台灣
美中領導人繼10月底在南韓舉行峰會後，24日再度通話，討論多項議題。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）分析，美國總統川普可能是為了討論終結俄烏戰爭的進展，並尋求中國國家主席習近平協助；習近平則可能選擇藉機對台灣議題表達立場。
川普（Donald Trump）24日和習近平通話後發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」，討論了包括俄羅斯與烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題，他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴媒體，川習這次通話進行約一小時，兩人有討論俄烏議題，但重點主要集中在美中貿易協議。
川普針對川習通話的發文內容未提及台灣。不過，中國官媒稍早報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。
葛來儀以電子郵件回覆中央社記者詢問時表示，川普明白台灣是美中關係中的敏感議題（third rail issue）。她指出，川普談及台灣時一直非常謹慎，包括在被問及若台灣遭到攻擊，美國是否會協防時也是如此。
中共對台軍事威脅不斷，台海情勢備受關注之際，川普10月底和習近平在南韓舉行雙邊會。這是川普重返白宮以來，兩人首度面對面會晤，川普會後表示，會中未討論台灣議題。
川普之後接受美媒專訪，被問及若中國對台灣發動軍事攻擊，是否會下令美軍保衛台灣時，拒絕透露具體反應方案說「我不能洩露我的祕密」。他並稱，習近平及中國官員也說過，「我們絕不會在川普總統任內採取任何行動」，因為他們明白後果。
川習這次通話正值日中兩國關係惡化及美國針對結束俄烏戰爭提出28點和平計畫之際。葛來儀分析，有鑒於近來外界對美方提出俄烏和平計畫的關注，川普很可能是為了討論終結俄烏戰爭的進展，或可能為了尋求習近平協助；而「習近平則可能選擇利用這個機會對台灣議題表達立場」。
根據新華社報導，習近平在通話中闡明中方在台灣議題上的原則立場，並聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。
（責任主編：莊儱宇）
