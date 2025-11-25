川習通話中共聲稱「談到台灣回歸」...總統府回：中方不實敘事無法改變兩國互不隸屬事實

中國國家主席習近平昨日主動與美國總統川普通話，事後中共官媒單方面宣稱談及「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。總統府今（25）日表示，相關歷史文件都無涉決定台灣的政治地位，「中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。」

川習通話後，中共官媒《新華社》聲稱，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，並聲稱「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」、「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

不過，川普稍後在社群平台發文，僅提到10月底在南韓與習近平會晤時討論的芬太尼和農產品等議題，並宣布他可能會在明年4月訪問中國，隻字未提台灣。

總統府今日表示，注意到相關通話內容。對於美中領袖對話，我政府立場一如既往，對於任何有助於確保區域安全穩定現狀、降低各種單邊行為帶來風險的努力，我國一向支持樂見、正面看待。台灣亦將持續與美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

總統府強調，無論是二戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》，或是後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位，「中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實」，台灣作為國際社會負責任一員，我們會持續和理念相近友盟各方攜手合作、維護現狀，共同確保區域與台海的和平、穩定與繁榮。

（圖片來源：總統府、三立新聞）

