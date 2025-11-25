川習通話之際！中共11機5艦擾台又見氣球闖入 3架次越中線
[Newtalk新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平週一進行通話，國防部今（25）日公布最新統計指出，自24日清晨6時至25日清晨6時止，共偵獲11架次共機、5艘共艦，持續在台海周邊活動，其中3架次逾越海峽中線，侵入西南與東部空域；國軍第一時間派出任務機、海軍艦艇與岸置飛彈系統嚴密監控。
國防部同時透露，期間另偵獲1顆中共高空氣球，於24日16時24分出現在基隆西南107海浬、高度約1萬9千呎，並於當日17時04分消失，其軌跡已在國軍監控下掌握。
根據國防部釋出的空域示意圖，24日清晨起，中共以主戰機種與無人機為主的編隊在我西南、東南外海巡弋，並於中午前後持續派遣無人機及直升機活動。氣球也在傍晚時分進入偵獲區域，其消失軌跡以紅色虛線標示。
國軍強調，全程依照標準作業程序應對，透過空中戰鬥巡邏（CAP）、海上兵力及地面防空系統確保空防安全。面對中共擾台操作常態化、混合化的趨勢，國軍持續加強監控，維持即時掌握及有效反制能力。
