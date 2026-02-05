川習通話內幕揭台灣警訊？黃國昌曝「美國對台立場變化」：川普只在意這事

美國總統川普（Donald Trump）昨（4）日晚間與中國國家主席習近平進行通話，期間不僅明確談及台灣議題，中國更指出，習近平要求美國「慎重處理對台軍售問題」；民眾黨主席黃國昌指出，川普過往涉及台灣的議題，從來不以民主為優先，而是利益至上。

黃國昌在《千秋萬事》節目中表示，向來以「強人政治」聞名的川普，從來不會公開指責習近平獨裁，因為川普真正關心的只有美國的利益。黃國昌指出，即便台灣多次強調民主同盟跟價值，但在台美交往的過程中，可以看得出川普具焦的事情並非民主、也不是價值，而是更為現實面的「價格」。

廣告 廣告

「對於台灣主權，我也不認為川普有那麼在意」，黃國昌不諱言表示，川普在意的是，台灣花了多少錢買武器、移了多少半導體製程到美國，另外從美國近期公布的國家安全戰略可以發現，相較前一份5度提及台灣的報告內容，這份報告「一次都沒有提到台灣」，顯見美國已經在為4月份的川習會鋪陳。黃國昌提醒，政府必須儘快找到方式保護台灣利益。

黃國昌補充，川普作為美國總統，以美國本位出發、聚焦美國利益無可厚非，但也正因為如此，台灣更要意識到自己在美中博弈過程中的定位，避免淪為大國之間的談判籌碼。

「我們冷靜下來再想一想，台灣在過程中到底得到什麼？」黃國昌感慨，無論是40%產能，還是供應鏈，台灣政府面對「把台積電掛在嘴邊的川普」基本上是毫不設防的予取予求，但值得思考的是，美國拿到想要的東西後，是否真的會把台灣當回事。黃國昌強調，政府最優先該負責任的對象，絕對是這片土地上的人民。

更多風傳媒報導

