川習通話前日本已知情 分析：中方焦慮多於自信

美國總統川普與中國國家主席習近平24日通話。圖為2017年11月9日，兩人在北京人民大會堂握手。路透社資料照片



日中關係緊張之際，中國國家主席週一（11/24）致電美國總統川普，隨後川普也致電日本首相高市早苗，說明與習近平通話內容。日媒報導，日方在川習通話前已知道相關安排；有學者分析，習近平此時致電川普，反映出的焦慮多於自信。

中方官媒新華社宣稱，習近平向川普「闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。中方宣稱，川普向習近平表示「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

不過川普在社群平台發文談及這次通話時，對台灣隻字未提。《華爾街日報》等媒體引述消息人士稱，這次是習近平罕見主動致電川普。此前數十年，中國領導人鮮少主動與美國總統聯繫。

廣告 廣告

《日經亞洲》引述一名日本官員透露，日本事先知悉川習通話安排，並強調美日政府協調順暢。日相高市早苗隨後表示，川普也已與她通話，簡要說明了美中關係現況。高市說：「川普說我和他是極好的朋友，可以隨時打電話給他。」

川普在貼文中表示，他已接受習近平邀請，將於明年4月訪問北京，也邀習近平明年稍晚訪美。日本分析人士預期，高市將在川普訪中前赴美，協調對中政策。

《日經亞洲》指出，習近平致電川普，意在引導華府接受北京偏好的看法，也就是高市近日的「台灣有事」言論是不必要的挑釁。

美國智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻表示，北京致電意在要求華府「約束日本」，而非要求美方在台灣問題上採取正式立場。

不過，川普事後的反應顯示，他在台灣問題上仍維持不表態。

華府智庫民主防衛基金會（Foundation for Defense of Democracies）中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）則表示，這次通話是中方要求，「習近平選擇以二戰國際秩序的角度談台灣，這是一個戰略信號」。

辛格頓表示，中方擔心其他國家仿效日本，公開表示中國若封鎖或攻擊台灣會影響自身安全，因此「試圖在台海問題進一步國際化前，先向華府說定北京偏好的歷史與法律論述框架」。

辛格頓說，中方傳遞的訊號內容與時機「不像是出於自信，更像是出於焦慮」。

華府智庫亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）常務董事但若雲（Rorry Daniels）則指出，中方顯然認為必須直接向川普傳遞強烈訊息，但川普如何接收這些訊息尚不明朗。

她表示，北京希望川普介入日本，要求高市對台灣相關言論道歉或撤回；「另一方面，習近平也想對內展示，若中國的台灣政策遭挑戰，他不會袖手旁觀」。

但若雲指出，川普在Truth Social平台發文提及與習近平通話時，完全未提台灣，顯示他可能對此議題格外敏感，或是根本不感興趣。

日本官員表示，無論如何，高市必須持續與川普互動。報導稱，高市的政治導師、日本故首相安倍晉三在川普第一任期時曾與他通話無數次，有時甚至長達90分鐘。

更多太報報導

「台灣有事」論戰延燒聯合國 日大使批中國「自衛權」說法錯誤

習近平罕見致電川普 《紅色賭盤》作者：繞過高市早苗直攻背後老大

美媒揭密：習近平罕見主動致電川普 因日中關係緊張欲影響對台政策