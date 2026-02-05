川習通話台灣視角 國安人士：北京氣虛主動求和

​美國總統川普與中國國家主席習近平4日進行通話。台灣國安人士表示，儘管中國未明說，但通話「主動方」顯然是北京。至於為何北京主動要求通話？該人士說，中國軍方高層經歷大規模清洗，40位上將僅剩約2位，雖然表面上維持著控制，但內部整體軍事能力被削弱，處於「氣虛」狀態，加上試圖透過委內瑞拉、伊朗及格陵蘭等地區對美歐造成威脅，卻反遭美國更強力的防堵與嚇阻，在地緣政治上受挫，因此急於穩定外部環境。

國安人士指出，北京在同一天內接見台灣在野黨、與俄國領導人普丁通話、再致電華府，也在營造其能「管控台灣情勢」的態勢，台灣議題成為北京官方新聞稿的「必需品」、固定格式，拿台灣成為其對話藉口與談判籌碼，試圖將台灣當作與國際民主社會周旋的「正當理由」 、折衝手段，這事實上是用來遮掩其戰略環境受威脅的窘迫，並藉此向川普政府開出如大豆等的採購支票。

川習通話後，我國安高層表示，可以觀察到北京最在意兩件事，一為美台軍售，北京高度在意台灣的軍事規劃，認為這會對其海軍部署造成結構性衝擊，也正試圖影響台灣內部團體進行杯葛，其次是台美供應鏈合作，北京將台美高科技合作視為對中國的「卡脖子」，未來數月將傾力阻止此類合作。

國安人士認為，即便川習通話，但美國對於「印太島鏈不容侵犯」的戰略利益非常明確且不容商量，北京如買大豆等的讓步很難動搖此核心。我國安單位判斷，接下來直到2026年4月預期的「川習會」之前，北京會持續上演這套「管控台灣、外部硬朗」的劇本，不過實質效益上，若北京不回到尊重國際戰略軌道的正軌上，這些通話與政治動作難以產生實質的轉變。

