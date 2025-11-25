川習通話各自表述 各取所需

24日晚間，美國總統川普與中國國家主席習近平通電話，雙方在會談後發布各自版本的說法。中方經由新華社報導指出，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，並提出中美應該「共同維護好二戰勝利成果」；川普則在「真實社群」發文，只簡要提到「我們討論許多議題，包括烏克蘭與俄羅斯、芬太尼、大豆及其他農產品等。我們為偉大農民達成一項很好、而且非常重要的協議，而且只會越來越好」，強調「我們與中國的關係極其強健」。值得注意的是，習近平和川普在通話中提到台灣問題，但川普在其真實社群平台的發文卻毫無提及「台灣」，引發各界關注及討論。

事實上，川普在真實社群的發文只談及中美達成農產品交易、芬太尼合作、維持釜山會晤成果等經貿議題，並宣布中美互訪邀請。他的發文內容充滿勝利者語氣，通話內容彷彿成為川普宣傳政績舞台，他挑選通話對雙方都有利且取得共識部分，立刻向外界報告成果。

例如在川習會建立起的農業訂單、芬太尼合作等「大利多」，都被川普在媒體放大強調。相形之下，習近平所提到「台灣回歸中國是戰後秩序重要組成部分」的原則立場，卻沒有出現在川普發文中。這種做法符合川普一貫的做事風格，他只談對自己有利的交易細節，不願在公開場合做出更多政治承諾。

觀察川習通話兩份版本說法，呈現「各說各話」特質。川普說詞「非常正面」，談到農業協議、芬太尼等進展，但刻意不提台灣議題。習近平的官方敘述則相對保守，強調中國對台灣問題的原則立場。新華社新聞稿明確指出，習近平提到「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，川普也表示「理解台灣問題對於中國的重要性」。綜合各方觀察，可以認為中美兩邊都在通話後「各取所需」：中方藉機重申「一中原則」與歷史正當性，川普則把焦點放在雙邊合作和成果，迴避涉台立場。

比對川普過去對台灣表態，更能看出此一操作邏輯。川普多次以務實角度看待台灣問題。他曾公開抱怨台灣「奪走我們的晶片生意」，他也在接受採訪時說「台灣應該為保護付錢，我們就像保險公司一樣」。這些言論凸顯他看重經濟利益、懷疑美國是否要免費承擔對台軍事防衛。川普過去對台灣的言論，常令北京認為他更在乎貿易而非台灣本身。

不過，當習近平在通話中提到「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，川普只表示「理解台灣問題對於中國的重要性」，並未當場附和習近平說法。透露川普對台灣的態度自有盤算，正如他在媒體上所表示，會將檯面上的焦點放在對美國「直接有利」領域上，僅以較客套方式回應「理解」中方關切。川普在發文不提台灣，反映他把台灣當做「底牌」留在關鍵時刻再出手的策略。此次川習通話更像是「各說各話、各取所需」的高層交鋒。川普藉挑選對美有利的通話內容並向外宣揚，體現他商人出身的做事方式；而習近平則在官方發言堅持中方核心利益底線，對台灣議題做出原則性聲明。

川習通話在台灣議題的「各自表述」並非巧合。川普側重宣傳經貿成果、保持戰略模糊，台灣並非他當下在公眾說詞要著墨的部分；而中方則利用官媒強調「一中原則」及歷史正當性，以回應國內政治需要。兩國此次通話反映出雙方截然不同的溝通意圖，也就是川普依然秉持「交易的藝術」，只亮出當下有用的牌，習近平則堅守「一中原則」底線，雙方都各取所需。（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）