川習通話和緩日中局勢？ 中國學者：難以預測

（中央社記者呂佳蓉北京25日電）在日中關係惡化下，美國總統川普與中國國家主席習近平24日通話。中國學者認為，難以預測這通電話能否緩解局勢，台灣議題是美中之間敏感又尖銳的議題。

在日中關係僵持與美國針對結束俄烏戰爭提出28點和平計劃下，川普（Donald Trump）與習近平24日通話。在日中關係緊張惡化之下，中方有意藉由習近平與川普通話，在台灣議題上拉高層級作出回應。

川普與習近平通話後發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」，討論了包括俄羅斯與烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題，他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。

川普針對川習通話的發文內容未提及台灣。不過，中國官媒新華社報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

中國人民大學教授時殷弘告訴中央社，新華社的通稿表述的是中國的立場，按照新華社的內容，即是代表美國必須聽中國的，「共同一起抵制日本顛覆二戰和國際秩序的企圖」，但是沒有見到美國方面說到這件事情。

時殷弘說明，此前美國駐日大使表示美國堅定支持日本，美國國務院發表聲明重申日美軍事同盟堅若磐石，無論在台海、東海或南海，美國堅決反對片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。這就代表美方在中日激烈對抗形勢下的立場，也許是川普認為越來越有戰爭言詞變成戰爭行動的趨勢，因此透過駐日大使與國務院發表聲明，告誡中國美方的立場。

記者進一步詢問美中領導人通話能否緩解局勢，時殷弘認為很難預測，因為美方釋出的內容未提及台灣議題。但是他說，台灣議題是中美之間敏感的議題，從中國、美國所有關於台灣的聲明上來看，中美在台灣議題上是尖銳對立的。

根據新華社內容，美方理解台灣議題對於中國的重要性。上海東亞研究所研究員包承柯向中央社分析，這為中美兩國關係的認識構建較好的歷史基礎，使得中美關係未來在台灣歷史議題上產生新的共識，是一個積極的新變化。

不過，川普公布的會談短文未談到台灣議題，包承柯說，「我想美國政府是看得到的」，新華社的消息若是不正確的話，美方會否認，但是美方則是從不同方面闡述領導人會談內容。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141125