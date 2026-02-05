川習通話大談「台灣問題」 習近平畫紅線：對台軍售必須「謹慎」

美國總統川普和中國國家主席習近平週三進行電話會議。（翻攝新華社官網）

美國總統川普於週三（4日）與中國國家主席習近平進行了一場被川普形容為「長而徹底」的電話會議。習近平在通話中重申台灣是美中關係中最核心的議題，並直言警告川普在處理對台軍售時必須「審慎行事」。與此同時，川普則拋出中國可能大幅增購美國大豆的利多，試圖在政治紅線與貿易利益間取得平衡。

習近平劃紅線：台灣是主權核心 警告軍售「別過頭」

根據《BBC》、《新華社》報導，習近平在通話中強調台灣是「中國領土」，北京必須維護國家主權與領土完整。針對川普政府去年底宣布高達110億美元（約新台幣3,479億元）的對台軍售案，習近平畫紅線警告：「美國必須審慎處理對台軍售問題。」

中方過去曾多次批評，美方提供海馬斯多管火箭（HIMARS）及自走砲等先進武器，是在加速將台海局勢推向危險與衝突的邊緣。習近平喊話：「正如美國有其關切，中國也有自己的關切。」

川普的外交藝術：大讚「個人關係極好」 拿大豆換和平？

面對中方的嚴厲措辭，川普在社群平台Truth Social上的發文則顯得氣氛輕鬆。他不僅以「優異」形容這次通話，更強調與習近平的私人情誼極佳。

川普透露，北京正考慮將對美大豆的年採購量從目前的1,200萬噸大幅提升至2,000萬噸，並討論了中國增購美國石油與天然氣的可能性。這顯示川普試圖透過貿易談判的手段，緩解美中在烏俄戰爭、伊朗局勢以及最敏感的台海議題上的緊張關係。

4月川普將訪華！西方領導人掀「中國訪問潮」

此次通話也為川普預計於4月進行的訪中行程鋪路。近期包括英國首相施凱爾（Keir Starmer）在內的多位西方領導人相繼訪華，顯示全球各國正努力重塑與世界第二大經濟體的關係。

然而，習近平在與川普聯絡的前幾小時，才剛與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）進行視訊會議，雙方大談「中俄情誼深厚」。這種在美俄之間擺盪的外交策略，無疑讓即將到來的「川習會」更具變數與挑戰。

