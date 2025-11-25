川習通話如何談台灣？駐美代表處最新回應了

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平再度新通話，川普事後發文表示，討論範圍涵蓋俄烏戰事、芬太尼、黃豆等農產品議題，他也確認將於明年4月訪問北京，並邀請習明年稍晚赴美回訪。而陸官媒報導此次通話有談到台灣，川普卻未說明，讓各方質疑兩人到底談到什麼？台灣駐美代表處最新回應表示，持續密切關注美中高層動向，也與美方保持穩定且緊密的溝通。

根據《中央社》25日的報導指出，儘管川普並未在公開發文中提及台灣議題，但中國大陸官媒稍早報導指出，習近平在通話中重申中方對台灣的「原則立場」，並稱美方理解台灣問題對中國大陸的重要性。白宮發言人李威特透露，此次通話約一小時，重點仍聚焦美中貿易協議。

報導稱，台灣駐美代表處對川習此次通話回應表示，台灣持續密切關注美中高層動向，也與美方保持穩定且緊密的溝通。

這場川習通話的背景，正值日中關係因「台灣有事」論再度緊張。日本首相高市早苗近日在國會強調，若台海因武力行動演變為「存亡危機事態」，日本可能行使集體自衛權，引發中方強烈反彈，雙方至今尚未降溫。此外，美國日前也對外提出一份結束俄烏戰爭的28點和平計畫，使得國際局勢更加複雜敏感。

