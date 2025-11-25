川習通話完馬上找高市 旅美教授分析目的：像一次「補課式溝通」

日本首相高市早苗25日向媒體證實，她「應川普總統的要求」預計與川普通電話。根據高市說法，通話內容是川普向她說明美中最新情勢，而她則會就美國推動烏克蘭和平的努力表達看法。日本官方並未透露更多細節。對此，旅美教授翁履中25日在臉書貼文指出，川普在與習近平通話後立刻要求與高市通話，不是明確傳達「美國站在你這邊」，就是希望高市「不要再衝太快」。

翁履中25日在臉書上指出，近期中日因台灣議題急凍，高市早苗公開表示若中國大陸對台動武，日本可能在「存立危機」架構下以集體自衛權介入，引發北京強烈反彈。除了官方對日批判之外，中國大陸外交官在社群平台也出現極端言論，甚至祭出勸阻中國大陸民眾赴日旅遊的「軟制裁」。在這樣的背景下，川普一邊與習近平討論烏克蘭與台灣議題，一邊又主動要求與高市通話，自然引發東京政壇與國際輿論高度關注：這通電話究竟是「力挺盟友」，還是「請日本收斂」？目前美日雙方對外仍維持低調口徑，尚未透露更多內容。

翁履中還說，從外交節奏判斷，川普在與習近平通話後立刻要求與高市通話，絕對不是單純的「禮貌性電話」，更像一次「補課式溝通」：不是明確傳達「美國站在你這邊」，就是希望高市「不要再衝太快」。

翁履中：川普期待四月訪中 不願日本對中再升溫

翁履中分析，如果這通電話是為了表態力挺日本，那將意味著在習近平剛將台灣與「戰後秩序」綁在一起、對日本畫出紅線後，川普選擇在日本這側「加碼聲援」，等於當面打北京的臉。然而以川普目前期待四月訪中、積極鋪陳和習近平「再握手」的氛圍來看，這樣的高調對抗機率並不高。更合理的推測反而是：川普在與習通話後，覺得有必要出手處理北京不滿，並讓日本這個讓局勢升溫的變數「降溫」。

換句話說，這通由高市形容為「應川普要求」的通話，很可能是美方希望東京在台灣議題上降低公開強硬的語氣，至少不要再強化「日本會軍事介入台海」的訊號，以避免美中雙方同時承受高壓，影響川普追求的美中「大交易」。

翁履中進一步指出，如果川普因為習近平一通電話就立刻轉向「提醒」高市，這本身就透露出重要訊號川習之間的默契與互動，遠不止外界看到的競爭與對立，兩人在不少議題上是「既競爭又合作」：可以在關稅談、AI晶片談、烏克蘭和平談，甚至在如何「管住盟友」上，也各有盤算與默契。他提醒，不要以為美中領導人必然是你死我活的對手，實際運作往往是「各取所需的交易對手」。

他也指出，高市面臨的壓力非常大。一方面，她必須維持在國內保守派選民心中的鷹派形象，展現對中國大陸強硬、對台灣友善的態度；另一方面，她也非常清楚，日本安全仍高度仰賴美國，而川普顯然把「美中關係」放在非常關鍵的位置。當川普親自致電並說明「美中最新情況」時，那不只是資訊交流，更像是一種暗示，在川普期待四月訪中的前提下，他不會希望日本的對中表述，再次點燃他與習近平才剛建立的脆弱穩定。

翁履中補充，川普與高市會談後，雙方對外可能依舊刻意強調美日關係緊密，但若只看公開說法，很容易誤判情勢甚至過度樂觀。他提醒，在這些高層通話與互動背後，需要冷靜以邏輯判斷，並觀察後續動作。更重要的是，身處籌碼有限的一方，不論想支持或反對誰，都應讓局勢多沉澱，不宜貿然表態，「讓子彈多飛一陣子才是上策」。

