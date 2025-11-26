川習通話後川普致電高市早苗！矢板明夫：台灣議題已實質上國際化

矢板明夫表示，台灣議題已實質上國際化。既然中國已經親手把美國拉進來，今後就再也回不去「內政不容干涉」的老框架了。 圖：翻攝矢板明夫臉書

[Newtalk新聞] 中國國家主席習近平24日與美國總統川普（Donald Trump）通話後大作文章，中共官媒新華社發布快訊指稱，習近平在通話中告訴川普，台灣「回歸中國」是「戰後國際秩序的重要組成部分」，中美曾在二戰時並肩對抗法西斯，如今更應共同維護「戰後成果」。不過，川普隨即致電日本首相高市早苗，引發關注。對此，資深媒體人矢板明夫透過臉書分析，台灣議題已實質上國際化。既然中國已經親手把美國拉進來，今後就再也回不去「內政不容干涉」的老框架了。

矢板明夫發文寫道，這幾天引發熱議的一齣國際戲碼，莫過於習近平突然打給川普的那通電話。中方新聞稿裡沒有寫「應邀」兩個字，從這種小地方可以看出，多半是北京自己主動撥打的。動機也不難猜，高市早苗日前對台海的強硬發言，引爆北京怒火。中國先是啟動各種對日「懲戒」手段，想給東京一點顏色看看。結果卻事與願違。高市不但毫髮無傷，支持率還不斷往上升。這下中國顯然沒牌可打了，只好轉頭去敲華盛頓的門，希望美國老大出手「管一管你們家高市早苗！」

矢板明夫提到：「川普也確實在接到習的電話後不久，就打給高市早苗。高市承認通了電話，語氣輕鬆，還笑說川普表示『很歡迎她隨時來電』。至於兩人談了什麼？高市語焉不詳。這本身就透露了關鍵訊息——如果美方真的替中國施壓，日本政府通常會立即釋出一些緩和性的聲明，至少做做表面工夫。可這次一點動靜都沒有，完全沒有要給北京台階下的意思。這次中國透過美國想間接逼日本讓步，明顯失敗。「

矢板明夫指出，真正值得注意的並不是這一次施壓成不成，而是它引發的結構性變化，中國自己把台灣議題送上國際舞台了。長期以來，北京最堅持的一句話就是「台灣問題純屬中國內政，外國不得干涉」，但這次正是北京主動向美國提起台灣議題，希望美方出面處理日本的涉台言論。只要中國讓美國介入，就再也很難把台灣議題說成單純的「家務事」了。這不僅是一個象徵，更意味著未來台灣議題的討論、施壓、談判很可能都不再侷限於兩岸，而是會持續牽動美日甚至更多國家。

矢板明夫續指：「總結這場外交電話劇，有三個清楚的結論：第一，中國對日本的制裁與強烈反擊完全沒奏效，甚至意外幫高市加了分，迫使北京不得不向美國求助，顯示手上的牌已經打到見底。第二，中國試圖透過美國向日本施壓的策略也徹底失敗，沒逼動日本半寸。第三，也是最深遠的一點，台灣議題已實質上國際化。既然中國已經親手把美國拉進來，今後就再也回不去『內政不容干涉』的老框架了。」

