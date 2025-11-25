川習通話後急電高市 日媒：傳將說明「台灣問題」對話內容

日媒報導指出，高市早苗將與川普通話。（資料畫面，路透社）

中國國家主席習近平24日深夜致電美國總統川普，日本媒體披露，繼美中通話，日本首相高市早苗正在協調，要於今（25日）上午與美國總統川普進行電話會談，外界高度關注川普是否對高市說明與習近平討論的台灣問題相關內容，以及日美雙方對當前印太局勢的共同立場。

高市早苗先前在國會發表挺台立場，引發中國的強烈外交反彈，導致中日關係緊張升溫，《富士新聞網》引述多個政府消息來源指出，川習通話後，美國總統將主動致電日本首相。分析人士研判，川普將著重於向日方解釋，他在與習近平的通話中，對台灣問題的最新認知與判斷，特別是在日本表態支持台灣安全後，美日同盟如何在台灣議題上保持一致性。

廣告 廣告

在此次美日通話前，《華爾街日報》等國際媒體皆指出，習近平於24日主動致電川普，就台灣問題展開了罕見的深度討論。根據中國官方發布的通話紀錄，習近平在通話中傳達了極為強硬的立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」，並呼籲中美兩國應共同「維護二戰勝利成果」，將台灣議題與戰後國際格局掛鉤。

然而，川普總統在美國國內社群媒體上發布的通話記錄，卻對台灣議題隻字未提，亦未提及當前的中日間外交危機，僅討論烏俄戰爭、芬太尼和大豆等問題，並確認接受習近平邀請，將於明年（2026）4月訪問北京，習近平則將於明年稍晚回訪美國。

★《鏡新聞》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。





更多《鏡新聞》報導

轉機遭諷「去辦中國護照」 印度女滯留上海18小時、新德里斥荒謬至極

日本首位中國出身議員要求驅逐薛劍 外相：不能提前暴露底牌

中央拒評前日相「應避台灣有事」言論 徐巧芯：只聽自己喜歡的？