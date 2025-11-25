川習通話後 中共高官見美大使：中美關係穩定向好

中共中聯部部長劉海星在北京和美國駐中大使龐德偉會面。翻攝百度



中國國家主席習近平週一（11/24）罕見主動致電美國總統川普，據稱雙方討論了台灣和中日關係等議題。在美中各自宣布川習通話的消息後，中共中央委員會對外聯絡部（中聯部）部長劉海星今日（11/25）在北京會見美國駐中大使龐德偉，強調川習通話為「中美關係進一步校準方向…兩國關係總體穩定向好」。

中聯部今日透過微信發布新聞稿表示，劉海星今日在北京會見美駐中大使龐德偉（David Perdue）。新聞稿一開頭便提及習近平和川普通電話，劉海星稱此乃「在釜山成功會晤的基礎上，為中美關係進一步校準方向、注入動力，這些也表明了兩國關係總體穩定向好」。

劉海星還說，中國共產黨和美國共和黨、民主黨保持不同形式的交往，積極推動兩國政黨和民間溝通對話。

根據中聯部的聲明，龐德偉向劉海星表示，美中關係正處於關鍵歷史節點，「美方願同中方增進對話，加強各領域合作，解決彼此關注的問題，以相互尊重的方式實現共同繁榮」。

