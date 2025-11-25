川習通話後…川高通話強調日美同盟 高市避談台灣議題

日本和中國大陸關係緊張之際，美國總統川普先後與中國大陸國家主席習近平及日本首相高市早苗通話。川習通話後中方聲明聚焦台灣與戰後秩序，川普貼文和白宮說明則完全未提台灣，高市也迴避透露是否和川普談到台灣議題。

美媒指習發起 北京指美主動

川普廿四日與習近平通話，兩人討論涉及雙邊關係的幾個重大問題，包括台灣問題、烏克蘭戰爭及經貿議題。紐約時報、華爾街日報等美國媒體報導，這次通話是習近平發起，相當不尋常。不過，大陸外交部發言人毛寧昨日稱，「此次通話是美方發起的」。

通話後川普在社群平台發文表示，這是一次「非常好的通話」，內容涉及烏克蘭問題、中國出口用於製造芬太尼的化學品及中國購買農產品情況。他將這次通話描述為「我們在韓國非常成功會晤的後續」，表示雙方履行這些承諾取得顯著進展。川普說，美中現在可以著眼大局，他接受習近平邀請，預計明年四月訪問中國，他也邀請習近平明年到美國進行國是訪問。川普說，兩人都同意美中經常溝通的重要性，他也期待這麼做。

川普表示，他的政府為美國農民達成非常好且重要的協議，未來只會愈來愈好。

白宮談俄烏、農民 未提台灣

白宮新聞秘書李維特廿四日表示，川習通話約一小時，兩人談到俄烏問題，但主要聚焦兩國正在討論的貿易協議，以及這些協議如何朝正面方向前進；李維特說，川普也提到美國農民，並對中國方面做法表示滿意。川普和李維特對這次川習通話的總結，都沒有提到台灣。

不過，根據新華社報導，習近平在通話中闡明中方在台灣問題的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護二戰勝利成果。新華社說，川普表示習近平主席是偉大的領導人，中國當年為二戰勝利發揮重要作用，美方理解台灣問題對中國的重要性。

日媒稱 川習通話前日已知情

「日經亞洲」報導，川習通話前日本已知情。和習近平通話幾小時後，川普廿五日與日相高市早苗通話。這次通話由川普方面提議，持續約廿分鐘，兩人就加強日美同盟、印太地區局勢等話題交換意見，高市還肯定美國對烏克蘭和平進程的努力。

高市事後表示，川普簡要說明近期美中關係，「川普總統提到，我們是非常要好的朋友，無論何時，他都很樂意接到我的電話」，此外並未透露更多細節。這是川普與高市十月底首度會晤以來第一次通話。

共同社報導，記者詢問高市，這次和川普通話，是否談到高市稱「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」的說法，高市僅說「詳細情況不便透露」。關於此次通話，白宮尚未回應。

日本內閣官房長官木原稔在例行記者會上則表示，「美中關係穩定對包括日本在內的國際社會極為重要」，但對於習近平與川普通話提及的台灣言論，木原拒絕評論。

