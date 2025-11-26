川習通話後 路透：中國採購至少10艘船美國大豆

在美國總統川普(Donald Trrump)與中國國家主席習近平24日通話後，路透社引述消息人士報導，自25日以來，中國已簽署合約購買至少10艘船的美國大豆，價值約3億美元。

這次罕見的大量採購延續了在近期的美中貿易關係緩和後的採購熱潮。川普也稱與中國的關係「極為牢固」。

川普表示，他在通話中敦促習近平加速且增加購買美國商品，習近平「大致同意」。

一名貿易商表示，中國採購了約12艘船，另一位貿易商則估計約10到15艘船。每艘船裝載6萬至6.5萬噸的貨物。

廣告 廣告

消息人士今天指出，所有貨船預計在明年1月從川普政府稱作美國灣(Gulf of America)的墨西哥灣沿岸碼頭和太平洋西北地區碼頭裝運。

儘管美國大豆價格高於巴西大豆，仍進行了這批採購。

美中貿易僵局使得中國基本上停止購買美國大豆，但在10月底兩國領導人在南韓舉行會談後，中國近期加強了採購。

根據美國農業部數據，中國國營中糧集團(COFCO)領導這批採購，自10月底以來訂購了將近200萬噸美國大豆。

近期達成的交易數量仍遠低於白宮宣布的1,200萬噸採購目標。

然而，美國財政部長貝森特25日表示，中國購買美國大豆的計劃「完全按計劃進行」，並提到了北京方面達成的協議，將在未來3年半內購買8,750萬噸美國大豆。(編輯：宋皖媛)