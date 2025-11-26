川習通話後「高市堅定挺台」 日內閣：台灣有事立場未變

川習通話後，台美日中四方的外交角力更加浮現。（圖／美聯社）





川習通話後，台美日中四方的外交角力更加浮現。日本內閣會議針對首相高市早苗先前在國會提出的「台灣有事可能構成存亡危機事態」相關答詢進行確認，重申並未改變政府既有見解。在中日持續緊張的敏感時刻，許多活動也因此取消。

香港天王鄭伊健原定十二月初在東京舉行演唱會，但因中日關係升溫，主辦單位在25日緊急宣布取消。不過受影響的不只這一件。

中國網路近日瘋傳日本首相高市早苗的黑色保母車懸掛「37-77」車牌，指控她刻意選用象徵盧溝橋事變的日期，藉此挑動歷史傷痛。中國官媒也趁機大幅報導炒作。之後有網友發現，高市另一輛白色愛車同樣使用3777車牌。然而日本媒體其實早已解釋，3777這組數字取自高市與丈夫的生日，分別是3月7日與7月7日，與歷史事件並無關聯，也與中日情結無關。

廣告 廣告

川習通話後，美國總統川普隨即致電高市。高市表示川普稱她是極為親密的朋友，並希望能保持隨時聯繫。日本在台灣議題上的立場明確不變，25日更將高市在國會上的答詢內容寫入正式答詢書，強調並未改變日本政府一貫的政策基調。中國方面則持續表達不滿並呼籲暫緩赴日旅遊。

中國旅客減少的情況，首當其衝的包括高市的家鄉奈良。當地統計顯示，外國旅客住宿人數中，有近一半是來自中國，近期確實明顯下降。不過當地民眾意見分歧。有居民認為陸客減少也未必是壞事，因為陸客形象不佳，曾出現踹鹿、整鹿等行為，造成不小負評。日本網路也出現留言表示，禮儀不佳的遊客減少，某種程度上反而是好事，甚至直說是一石二鳥。

