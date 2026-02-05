川習通話提及台灣 國台辦批「以武謀獨」致台海局勢動盪

中國國台辦發言人陳斌華批評民進黨。（翻攝畫面）

中國國家主席習近平昨（4日）與美國總統川普通話，強調台灣絕不可能分裂，並要求美方慎重處理對台軍售。中國國台辦批評，台灣問題是中美關係中不可逾越的紅線，民進黨當局一再企圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，導致台海局勢緊張動盪。

《新華社》報導，中國國家主席習近平與美國總統川普通話時強調，台灣問題是中美關係中最重要的議題，因台灣為中國領土，所以中方必須捍衛國家主權和領土完整，絕不可能讓台灣分裂，美方務必慎重處理對台軍售問題，以維護兩國關係穩定。

中國國台辦發言人陳斌華今（5日）在例行記者會上指出，習近平的談話明確闡述了中方在台灣問題上的嚴正立場，為對台工作提供根本遵循。他重申，台灣問題是中國核心利益中的核心，也是中美關係中不可逾越的紅線。

陳斌華進一步批評民進黨當局企圖「倚外謀獨」、「以武謀獨」，導致台海局勢緊張動盪。他呼籲，美方應恪守「一個中國原則」及中美3個聯合公報，對台灣事務保持慎重，避免對地區和平與穩定造成不良影響。





