川習通話提及台灣 賴清德回應了：美中台關係維持「四個不變」

總統賴清德今（5）日在出席與紡織產業座談會前受訪，針對近期川習通話中，中方宣稱台灣是中國一部分一事回應指出，台灣長期關注美中互動，台美之間也有良好溝通管道；此次中美領袖對話，美中台三邊關係維持「四個不變」，包括中華民國與中華人民共和國互不隸屬、台灣不屬於中華人民共和國的一部分，美國依《台灣關係法》與六項對台保證的承諾不變，美國依國安與國防戰略結合盟友維護印太和平穩定的方向不變，以及台美關係堅如磐石、各項合作計畫持續推進不變。

針對習近平要求美方慎重處理對台軍售，以及國內在野黨於立法院多次阻擋軍購特別條例，賴清德表示，習近平已多次表明所謂「九二共識」即是一個中國原則、台灣方案就是一國兩制，完全沒有中華民國表述的空間；在這樣的情況下，若有人欣然接受九二共識，等同積極推動兩岸統一。

賴清德強調，要進行兩岸交流合作，應先把正事辦好，中央政府總預算與國防特別預算必須順利審查通過，才能贏得國人信任，也不致對台灣帶來風險。他以過去行醫經驗比喻，沒有健康，賺再多錢也沒有用，個人如此，國家亦然。

賴清德喊話在野黨：別因推動兩岸合作延宕國防預算



賴清德指出，近年台灣社會持續進步、經濟成長顯著，經濟成長率達8.63%，股市突破3萬點，就業情況為15年來最佳；在國家成果不斷累積之際，更應持續強化國防，才能保護國家主權、維護民主自由的生活方式。他呼籲在野黨不忘初衷，維護國家與人民利益，不要因推動兩岸合作而延宕中央政府總預算與國防特別預算的審查。

賴清德前往彰化參訪聚隆纖維芳苑廠並與紡織產業座談，強調中小微型企業是台灣經濟與就業的核心，政府在強化國防、深化外交之餘，也會持續拚經濟，目標是讓國家更安全、經濟更進步、把人民照顧得更好。面對關稅挑戰，政府已完成與美方談判並推出930億元支持方案，其中460億元專門照顧中小微型企業；全國超過160萬家中小微型企業提供逾900萬個工作機會，是撐起台灣經濟的重要支柱，政府將持續傾聽業界需求，協助企業穩健發展。

賴清德指出，紡織產業年產值3,431億元、外銷67.4億美元、提供逾13萬個就業機會，關稅條件已拉平與周邊競爭國家的競爭基準；接下來將結合產官學研，透過人才培育、金融支持、投資抵減、技術輔導、數位與淨零轉型等措施，協助產業因應中國削價競爭、碳排管理與高價市場競爭等挑戰。政府已成立產業競爭力輔導團並設立工作小組，視需要鬆綁法令、建置制度、推動新政策，支持中小微型企業與紡織業提升競爭力，促進大中小企業共同成長，讓台灣經濟越來越好。

