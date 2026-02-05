川習通話提及台灣 賴清德：台美堅如磐石「四個不變」

川習通話宣稱台灣是中國一部分，總統賴清德強調「四個不變」。(記者顏宏駿攝)

〔記者劉曉欣、顏宏駿／彰化報導〕針對川習通話，中國宣稱談到台灣關係是美中最重要問題，台灣是中國的一部分。總統賴清德今天(5日)強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中國人民共和國的一部分，事實不變；台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

賴清德表示，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這次中美領袖的對話，在美中台三邊關係，維持四個不變。

賴清德指出，第一個不變，就是中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中國人民共和國的一部分，事實不變。第二個不變，就是美國基於台灣關係法，以及六項對台保證，承諾不變。

第三個不變，就是美國基於國家安全戰略、以及國防戰略，結盟友盟國家，集體防禦責任分擔，維護印太和平穩定方向不變。第四個不變，就是台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

賴清德表示，希望國人同胞都能夠支持政府，支持國家。讓我們一起攜手前進，國家一定可以越來越好。

