川習通話提台灣議題 總統:台美堅若磐石

大陸國家主席習近平四日晚間與美國總統川普通話。習近平強調，台灣議題是陸美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售；川普則表示，重視陸方在台灣議題上的關切，任內會保持美陸關係穩定。總統賴清德五日表示，台美之間一直保持良好溝通管道，美陸台關係的基本架構維持不變，台美關係堅若磐石，各項合作計畫將持續推進，不會因國際情勢變化而改變。

習近平四日晚間先和俄羅斯總統普丁視訊，後又和川普通話。習近平強調，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。台灣是中國的領土，中方必須捍衛國家主權和領土完整，永遠不可能讓台灣分裂出去。美方務必慎重處理對台軍售問題」。

川普發文表示，他和習近平進行了「非常好的通話」，討論了許多重要議題，包括貿易、軍事、四月訪問大陸行程、台灣、俄烏戰爭、伊朗局勢、大陸向美國採購石油與天然氣、陸方考慮加碼購買美國農產品、飛機引擎交付等，但川普未提及有關台灣的具體討論內容。

賴清德指出，美陸領袖對話之際，台美陸三邊關係有四項不變的基礎事實，政府立場清楚明確。第一，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部分，這是長期存在且未曾改變的事實；第二，美國依據《台灣關係法》及六項對台保證，對台承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略與國防戰略，與盟友及夥伴國家進行結盟，透過集體防禦與責任分擔，共同維護印太地區和平穩定的方向不變；第四，台美關係穩固，各項雙邊合作計畫持續進行，不因外在因素動搖。 （相關新聞刊A2）