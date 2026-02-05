川習通話提台灣 賴清德回應了

▲總統賴清德回應今日川習通話，提及美中台三邊關係維持四個不變。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普與中國國家主席習近平昨日進行通話，過程中討論包括台灣等多項議題，對此總統賴清德今（5）日受訪時說，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變，希望國人同胞都能支持政府與國家，國家一定可以越來越好。

對於川習通話，賴清德表示，台灣向來關注中美的互動，台美之間也有很好的溝通管道，這一次中美領袖的對話，在美中台三邊關係維持四個不變，第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣不屬於中華人民共和國的一部份事實不變；第二，美國基於台灣關係法以及六項對台保證承諾不變；第三，美國基於國家安全戰略以及國防戰略結盟友盟國家，集體防禦、責任分擔、維護印太和平穩定的方向不變；第四，台美關係堅如磐石，各項合作計畫持續進行不會改變。

廣告 廣告

賴清德說，希望國人同胞都能夠支持政府、支持國家，一起攜手前進，國家一定可以越來越好。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

曾捲公務車私用風波請辭！李俊俋任綠2黨職：成賴清德特助

黃金交叉只是開始？賴清德成「王牌助選員」 吳子嘉大膽預言2026

賴清德重返上風！最新民調超驚人 她開嗆藍白：再擋變鑽石交叉