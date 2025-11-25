川習通話提「台灣回歸中國」 外交部嚴正重申：中華民國台灣是主權獨立國家

外交部發言人蕭光偉今天（25日）重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實。（圖／陳凱貞攝）

中國國家主席習近平昨晚與美國總統川普通話時聲稱，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，引發各界關注。對此，外交部發言人蕭光偉今天（25日）回應，外交部一向密切關注美中高層間的對話，也持續與美方保持緊密聯繫。外交部嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，同時呼籲國際社會高度警覺，共同反制中國透過虛假不實的敘事，企圖為對台動武的惡劣意圖。

《新華社》報導，習近平與川普通話時提到，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。不過，川普事後在社群平台發布聲明，全文隻字未提台灣，與中方說法有明顯落差。

對此，蕭光偉今天上午主持外交部例行記者會時回應，外交部一向密切關注美中高層之間的對話，也持續與美方保持緊密聯繫，共同致力維護區域和平穩定。

蕭光偉進一步說，外交部同時也注意到，中方在新聞聲明中再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實。事實上，中國刻意曲解二戰時期的文件，包括《開國宣言》、《波茨坦公告》以及《舊金山合約 》最主要的目的就是企圖脅迫台灣。

然而，蕭光偉表示，這些文件以及聯合國的相關決議都沒有決定台灣的最終政治地位，外交部嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實以及台海的客觀現狀。

蕭光偉提到，對於中方刻意扭曲二戰史實、曲解相關文件的行徑，美方也已多次明確表達反對立場，美國在台協會之前也公開重申美方對台政策立場，包括中國刻意曲解二戰時期的文件，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑，北京的論述完全虛假不實，其意圖只是將台灣孤立在國際社會之外，並且企圖限制其他國家與台灣互動的主權選擇等，相關聲明都已嚴正駁斥北京虛假不實的法律論述。

蕭光偉強調，中國屢次以威權擴張的本質，企圖在區域對台灣及日本等周邊國家恫嚇施壓，此舉已背離聯合國憲章所規定，不得在國際關係中以威脅或者武力相向的國際法原則，以及以和平解決爭端為核心的國際秩序。

最後，蕭光偉說，外交部要呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制中國透過虛假不實的敘事，以及所謂的法律戰，來強化其台灣議題內政化的論據，企圖為對台動武的惡劣意圖，而台灣也一貫致力於夥伴國家共創區域繁榮，並維持區域以及台海的和平穩定與繁榮。

另外，據了解，我方目前仍在與美方確認通話內容，以及是否有涉及台灣的相關論述。



