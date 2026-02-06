川習通話映證新兩國論？ 蕭旭岑：賴政府根本「把喪事喜辦」

國民黨副主席蕭旭岑（右）。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

美國總統川普致電中國大陸國家主席習近平，牽動美中台關係。總統賴清德解讀，此次通話映證「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」等4個不變。國民黨副主席蕭旭岑今受訪直言，賴的解讀很危險，根本是「把喪事喜辦」。

蕭旭岑表示，當今國際格局改變，賴清德卻還固守新兩國論與與和對岸開戰基調，川習通話打了賴清德耳光；今年已有6元首去大陸看習近平，川普還吃味，也想去大陸訪問、打交道。

蕭旭岑說，當前發展對台灣處境不利，川習通話中，台灣已從原可在美中間扮演角色，變成可被交易的籌碼，但民進還是喪事喜辦，竟還解讀成肯定新兩國論，「我的天啊，這個頭腦到這種奇怪程度，賴政府真的慌了手腳」。

蕭旭岑揶揄，賴清德將川習通話解讀出兩國互不隸屬，這不是賴國安團隊失靈，就是個人出問題，賴才慌了手腳不知所云。

