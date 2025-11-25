川習通話是否提及台灣？中美焦點大不同 綠委：中共企圖藉官媒定調、政治操作

美國總統川普與中國國家主席習近平通電話，中共官媒《新華社》報導指出，習近平在電話中闡述「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，但川普在臉書貼文則未提及台灣。（資料照／翻攝自白宮臉書）

美國總統川普與中國國家主席習近平通電話，中共官媒《新華社》報導指出，習近平在電話中闡述「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，但川普在臉書貼文則未提及台灣。民進黨立委認為，中國試圖透過官媒，想為川習通話的立場定調，但從來從來沒有台灣回歸中國的議題，「台灣和中國一邊一國、互不隸屬，沒有回歸問題」。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今於黨團記者會受訪時指出，川普有就跟習近平的貼文在社群媒體貼文，可能臉書在中國是看不到的，《新華社》不知是從何而來的消息，大舉列出川習通話的內容。民進黨團對於川習通話內容當然是高度注意，也根據會後雙方表述觀察是否有共識。

廣告 廣告

鍾佳濱說，川普的臉書寫得很清楚，並未提及台灣，反倒是《新華社》似乎就坐在習近平旁邊；對於《新華社》的報導，民進黨團當然是密切注意，但也要強調，中國是沒有新聞自由的國家，《新華社》就是中共傳聲筒。

鍾佳濱表示，因此《新華社》轉述的內容，代表著習近平希望傳遞給世界、台灣的內容，但這是否就是美國總統川普所認知、同意的，民進黨團抱持保留態度。而對於重要國家領導人之間的談話，民進黨團尊重，但台美關係密切，因此也會注意川普對台立場與相關發言。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤也說，川習通話到底談了什麼？可以清楚看到中國「惡人先告狀」，但川普並不買單，習近平以為先喊先贏，但川普給了軟釘子。從川普公布的臉書發文中，通話清楚聚焦在烏克蘭、芬太尼、經貿、農產品等議題，並未提及台灣，也無過多討論。

吳思瑤強調，《新華社》快速出手、發稿，想為川習通話定調，要看出這其中的政治操作。中國就是急著先喊先贏、先做政治定調，甚至又搬出老掉牙的二戰之後國際秩序，或是台灣回歸中國等言論，這完全背離歷史事實與國際認知。

吳思瑤直言，從來沒有台灣回歸中國的議題，台灣沒有一刻屬於中共過；台灣和中國一邊一國、互不隸屬，沒有回歸問題，倒是呼籲中國應當回歸歷史真相，應當回歸和平的印太地區穩定發展，應當回歸正軌的國際秩序。

王定宇：中國慣於透過官媒 將自身立場包裝為雙方共識

民進黨立委王定宇則在臉書發文強調，中國長期慣於在與民主國家領袖會晤後，透過官媒新聞稿將自身單方面的立場包裝為「會議結論」或「雙方共識」；有時甚至未在會中提出，卻在會後加料渲染。因此，新華社此次對川習通話的部分敘述，真偽仍有待觀察。

而就這次通話的政治意涵，王定宇研判，川普在社群平台的通話說明中完全未提及台灣，與他先前在韓國與習近平會面時的態度一致，顯示他不願與中國討論台灣議題。相較之下，中方領導人對外談話必定觸及台灣，川普的迴避使中國策略目的未能實現。

王定宇認為，在日本首相高市於國會談及「台灣有事」並引發日中緊張的敏感時刻，中國主動公布通話並強調台灣議題，顯示其意在拉高議題層級、試探美方反應，同時尋求製造美日對台立場的落差。然而從川普自行發布的內容看，他對台灣及日本均未表態，顯示中方企圖未達預期。

不過王定宇也指出，儘管美中雙方關注焦點明顯不同，但從雙方釋出的訊息可見，美中關係呈現相對穩定的訊號，後續發展仍需持續關注。



回到原文

更多鏡報報導

剛與習近平通話 川普今早急call高市早苗！通話內容曝光

習近平與川普通話提「台灣回歸中國」 卓榮泰強硬表態：2300萬國人沒有回歸選項

川習再通話！習近平又提「統一台灣」語帶警告 川普：受邀明年4月訪中