川習通話是否涉及台灣議題？外交部：中國扭曲我國主權、二戰史實

美國總統川普和中國國家主席習近平。 圖：翻攝川普臉書、新華網

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）24日晚間與中國國家主席習近平通話，中共官媒《新華社》報導指出，習近平在通話中告訴川普，台灣「回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成部分。不過，川普發文則未提及台灣。對此，外交部今（25）日表示，中方刻意扭曲二戰史實、曲解相關文件的行徑，美方也多次表達反對立場。另據了解，我方仍在向美方確認川習通話是否有涉及台灣議題。

《新華社》報導指稱，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普表示，台灣「回歸中國」是戰後國際秩序的重要組成部分，而美方則理解台灣議題對於中國的重要性。不過，川普發文則說，雙方討論烏俄戰爭以及芬太尼、農產品等議題。文中並未談及台灣。

外交部今上午召開例行記者會，發言人蕭光偉表示，外交部一向密切關注美中高層之間的對話情形。外交部也會持續和美方緊密的聯繫，共同致力維護區域和平以及穩定。

蕭光偉指出，外交部同時也注意到，中方在新聞聲明中，再度片面扭曲我國主權地位與相關史實。事實上，中國刻意曲解二戰時期的文件，包括開羅宣言、波茨坦公告、以及舊金山和約，最主要的目的就是企圖脅迫台灣。然而，這些文件以及聯合國的相關決議，都沒有決定台灣的最終政治地位。

蕭光偉說，外交部要對此嚴重重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。這是國際社會公認的事實，以及台海的客觀現狀。

此外，蕭光偉也說，對於中方刻意扭曲二戰史實、曲解相關文件的行徑，美方也已經多次明確表達反對立場，包括美國在台協會之前也已經公開重申，美方對台政策的立場，聲稱中國刻意曲解二戰時期的文件，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑。他強調，北京的論述完全是虛假不實，其意圖只是將台灣孤立在國際社會之外，並且企圖限制其他國家與台灣互動的主權選擇等更廣泛的行動之一環，相關的聲明，已嚴正駁斥北京相關虛假不實的法律論述。

蕭光偉表示，外交部要強調，中國屢次以威權擴張的本質，企圖在區域對台灣以及日本等周邊國家恫嚇施壓，已經背離聯合國憲章所規定，不得在國際關係中以威脅或者武力相向的國際法原則，以及以和平解決爭端為核心的國際秩序。

蕭光偉指出，外交部要呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制中國透過虛假不實的敘事以及所謂的法律戰，來強化其台灣議題內政化的論據，企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖。他說，台灣也一貫致力於夥伴國家共創區域繁榮，並維持區域以及台海的和平、穩定與繁榮。

