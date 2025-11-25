川習通話有沒有談台灣？涉外人士：與美方確認內容中

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚完成今年第4次通話，中國官媒「新華社」會後稱「習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場」，但川普發文並未提及台灣議題。對此，我國外交部發言人蕭光偉今(25)日表示，外交部密切關注美中高層對話，也會持續與美方緊密聯繫。涉外人士指出，外交部仍在與美方確認通話內容中。

外交部：密切關注美中高層對話 續與美方緊密聯繫

蕭光偉今日於外交部例行記者會表示，外交部一向密切關注美中高層之間的對話情形，我們也會持續和美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平及穩定；台美溝通管道暢通，雙方溝通內容不對外公布。

外交部批中方聲明 蓄意扭曲台灣主權地位

蕭光偉指出，外交部注意到，中方在新聞聲明中再度蓄意片面扭曲我們主權地位與相關事實，事實上，中國刻意曲解開羅宣言、波茨坦公告、舊金山合約等二戰時期文件，最主要的目的是企圖脅迫台灣，然而這些文件及聯合國的相關決議，都未決定台灣的最終政治地位。

蕭光偉表示，外交部對此嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實 以及台海的客觀現狀；對於中方刻意扭曲二戰史實曲解相關文件的行徑，美方也已經多次明確表達反對立場，包括美國在台協會(AIT)之前也已經公開重申美方對台政策的立場，聲稱中國特意曲解二戰時期的文件，企圖藉以支援中國脅迫台灣的行徑，然而北京的論述完全是虛假不實，其意圖只是將台灣孤立在國際社會之外，並且企圖限制其他國家與台灣互動的主權選擇等更廣泛的行動的一環，相關的聲明已嚴正地駁斥北京相關虛假不實的法律論述。

蕭光偉強調，中國屢次以威權擴張的本質，企圖在區域對台灣以及日本的周邊國家恫嚇、施壓，已經背離《聯合國憲章》規定，不得在國際關係中威脅或武力相向的國際法原則，與以和平解決爭端為核心的國際秩序。

蕭光偉呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制中國透過虛假不實的敘事以及所謂的法律戰，來強化其台灣議題內政化的論據，企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖，而台灣也一貫致力與夥伴國家共創區域繁榮，並維持區域以及台海的和平穩定與繁榮。

