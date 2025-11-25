川習通話未挺日本 高市內閣反應曝光

美國總統川普，24日與大陸國家主席習近平通電話。川普在通話中，完全沒有提到「台灣有事論」，更不用提為日本講話，站在日本那邊，令日本政府感到相當錯愕。

南韓媒體報導，在中國大陸與日本，因「台灣有事論」關係僵持之際，美國總統川普與大陸國家主席習近平，昨（24）日晚間進行通話。據瞭解，習近平在通話中，著重談到台灣議題，而川普在「台灣有事論」當中，並沒有站在日本這邊，令日本高市內閣「相當錯愕」。

報導說，相較於中方搶先證實川習通話的消息，並強調習近平要求台灣回歸中國的立場，美方在事後發佈的聲明中，隻字未提台灣或日中爭端，大出日本意料。

據新華社報導，習近平在對川普的談話中，闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分；川普則說，美方「理解」台灣問題對於中國的重要性。

據日本媒體報導，美國總統川普今（25）日與日本首相高市早苗通話，多名日本政府消息人員透露，這次通話是由川普所提出的。